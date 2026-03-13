Τη ζωή του έχασε ο μουσικός Γιάννης Ευσταθίου, ο οποίος υπήρξε μέλος του συγκροτήματος O.P.A., που είχε σημαντική παρουσία στη μουσική σκηνή κατά τη δεκαετία του 1990.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησαν φίλοι του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε αυτούς, και το άλλο μέλος του συγκροτήματος, ο Γιώργος Γκικοδήμας, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο Facebook.

«Γιάννη, να μας χαμογελάς από εκεί πάνω… RIP», έγραψε ο Γιώργος Γκικοδήμας και μέσω των σχολίων ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι ο φίλος του πέθανε το πρωί της Πέμπτης (12.03.2026).

Η πορεία των O.P.A.

Οι O.P.A. (πλήρες όνομα: Oppressive People Attack) ήταν ελληνικό Rap μουσικό συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1988 και διαλύθηκε το 1998.

Αποτελούνταν από τον Γιώργο Γκικοδήμα (φωνητικά) και τον Γιάννη Ευσταθίου (Σύνθεση, ενορχήστρωση, πλήκτρα και άλλα όργανα).

Περιείχε στοιχεία και από άλλα μουσικά είδη, όπως ηλεκτρονική, techno και techno pop μουσική.

Σύμφωνα με τη wikipedia, την παραγωγή του πρώτου τους δίσκου Εν + Τάξει το 1990 ανέλαβαν ο Σεκόντος Μπουχαγιέρ και ο Μάνος Ξυδούς, ενώ συνεργάστηκαν με τη Χαρούλα Αλεξίου στο κομμάτι Μες τα Δυο της Μάτια.

Το συγκρότημα διέκοψε το 1996 με το τελευταίο του άλμπουμ Κάνουμε τ’ Αστεία Σοβαρά.