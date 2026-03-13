Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενεργοποιεί τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου» στην πλατφόρμα myBusinessSupport, σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση Α.1068/2026 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Μέσω της εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση κατοχής αγροτεμαχίου για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025.

Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται και για τα οποία είτε δεν έχει αποδοθεί είτε έχει δηλωθεί λανθασμένα ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) ή/και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στην ΕΑΕ 2025.

Με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης τεκμαίρεται η νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου, ενώ η γεωργική χρήση της γης επιβεβαιώνεται μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Εκτάσεων (Area Monitoring System – AMS).

Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δηλώσεων έως τις 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59:59.

Έλεγχοι και κυρώσεις

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους προκειμένου να επαληθεύει τις δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναληθής δήλωση, θα κινείται διαδικασία ανάκτησης των καταβληθεισών ενισχύσεων, χωρίς να προηγείται συμψηφισμός με εκκρεμείς πληρωμές άλλων ενισχύσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εξυπηρέτηση πολιτών

Η ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας.