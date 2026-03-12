Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να εξαπλώνεται μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα σε ολόκληρη την περιοχή.

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Οι απολογισμοί βασίζονται σε δεδομένα που δημοσιοποιούν κυβερνήσεις, ένοπλες δυνάμεις, υγειονομικές αρχές και οργανισμοί διάσωσης.

Ιράν

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους περίπου 200 γυναίκες και 200 παιδιά κάτω των 12 ετών. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 10.000 άμαχους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, κατέγραψε έως την 11η Μαρτίου τουλάχιστον 1.825 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 1.276 άμαχοι —περιλαμβανομένων τουλάχιστον 200 παιδιών—, 197 στρατιωτικοί και 352 άτομα αγνώστου ιδιότητας.

Ισραήλ

Οι ισραηλινές αρχές και οι υπηρεσίες διάσωσης αναφέρουν συνολικά 14 νεκρούς από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους, 12 άτομα, ανάμεσά τους 4 ανήλικοι, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από ιρανικά πυραυλικά πλήγματα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο δύο στρατιωτών κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο.

Λίβανος

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι από τις 2 Μαρτίου, όταν ξέσπασαν οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, έχουν σκοτωθεί 687 άνθρωποι, ανάμεσά τους 98 παιδιά και 52 γυναίκες. Οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν τους 800.000.

Ο λιβανέζικος στρατός ανέφερε τρεις νεκρούς στρατιώτες, ενώ η Χεζμπολάχ δεν έχει ανακοινώσει επίσημα απώλειες.

Χώρες του Κόλπου

Οι αρχές των χωρών του Κόλπου και η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) κάνουν λόγο για 24 νεκρούς συνολικά, εκ των οποίων 11 άμαχοι. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται επτά Αμερικανοί στρατιώτες.

Στο Κουβέιτ έχουν καταγραφεί έξι νεκροί —δύο στρατιώτες, δύο συνοριοφύλακες και δύο άμαχοι, ανάμεσά τους ένα κορίτσι 11 ετών. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το υπουργείο Άμυνας και το γραφείο ΜΜΕ του Ντουμπάι αναφέρουν έξι νεκρούς, τέσσερις αμάχους και δύο στρατιωτικούς σε συντριβή ελικοπτέρου που αποδίδεται σε τεχνική βλάβη.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε δύο νεκρούς αμάχους, ενώ το Μπαχρέιν επίσης δύο. Το Ομάν κατέγραψε τον θάνατο ενός ναυτικού, ενώ στο Κατάρ αναφέρθηκαν 16 τραυματίες χωρίς απώλειες ζωών. Η Centcom επιβεβαίωσε τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτικών στο Κουβέιτ και ενός ακόμη στη Σαουδική Αραβία.

Ιράκ

Σύμφωνα με ένοπλες οργανώσεις και ιρακινούς αξιωματούχους, τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου. Φιλοϊρανοί μαχητές ανέφεραν 32 νεκρούς στις τάξεις τους από αεροπορικά πλήγματα που αποδίδουν στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ.

Κούρδοι αντάρτες δήλωσαν ότι τρεις Ιρανοί Κούρδοι μαχητές σκοτώθηκαν σε ιρανικούς βομβαρδισμούς στο βόρειο Ιράκ. Κουρδικές πηγές ασφαλείας ανέφεραν τον θάνατο ενός στελέχους ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ από επίθεση με ντρόουν, ενώ ένας άμαχος σκοτώθηκε στη νοτιοανατολική Βαγδάτη από θραύσματα ρουκέτας.

Ιορδανία

Ο εκπρόσωπος Τύπου του στρατού της Ιορδανίας, ταξίαρχος Μουσταφά Χαγιαρί, δήλωσε ότι 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια πυραύλων και ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς.

Συρία

Σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από πτώση συντριμμιών κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τη Δευτέρα.