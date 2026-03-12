Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων με την εκπρόσωπο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να σχολιάζει με σκωπτικό τρόπο την κατάσταση που έχει περιέλθει η Ευρώπη.

Η ρωσίδα αξιωματούχος, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις και την ενεργειακή εξάρτηση της Γηραιάς ηπείρου από τρίτους σημειώνοντας πως η μεγάλη ολλανδική εταιρεία Energiebank, που προμηθεύει ενέργεια στον πληθυσμό, πρότεινε στους πολίτες να «μειώσουν τη διάρκεια χρήσης του ντους».

Κάπου εκεί μπλέκει και το 20ο πακέτο κυρώσεων που βρίσκεται στο τραπέζι τον Βρυξελλών βάζοντας στο τέλος του μηνύματος ένα emoji με έναν ασβό.

Η ανάρτηση της Ζαχάροβα

«Η αύξηση των τιμών των καυσίμων, που προκλήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα εναντίον του Ιράν και την ενεργειακή εξάρτηση των Βρυξελλών, αναγκάζει τους ευρωπαίους να επινοούν συνεχώς νέους τρόπους αντίδρασης στην πραγματικότητα. Η μεγάλη ολλανδική εταιρεία Energiebank, που προμηθεύει ενέργεια στον πληθυσμό, πρότεινε στους πολίτες να ‘μειώσουν τη διάρκεια χρήσης του ντους’.

Νομίζω ότι θα είναι σε καλή φόρμα για το εικοστό πακέτο κυρώσεων».

Φυσικά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε σκωπτικές αναρτήσεις. Από τη μέρα της έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία οι σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία έχουν βρεθεί στο ναδίρ.