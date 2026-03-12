Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Πώς θα λειτουργεί

Πλαφόν στα κέρδη

Καύσιμα

Εταρείες εμπορίας: μέχρι 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους ανά λίτρο στην αμόλυβδη 95 οκτανίων και στο πετρέλαιο κίνησης

Πρατήρια λιανικής: μέχρι 12 λεπτά ανά λίτρο το περιθώριο κέρδους

Τρόφιμα

Πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους ανά κωδικό στον μέσο όρο του 2025

Ενοίκια

Υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών

Τι αλλάζει από 1ης Απριλίου για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Debate για τα πυρηνικά

Ναι ή όχι στη χρήση τους;

Γυναίκες στο χακί

Στη Λαμία το πρώτο Κέντρο Εκπαίδευσης