Με συγκίνηση και ανακούφιση συνεχίζουν να επιστρέφουν στην Ελλάδα οι πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί σε χώρες της Μέσης Ανατολής, μετά τα πρόσφατα γεγονότα που προκάλεσαν ανησυχία στην περιοχή.

Πολλοί από τους επαναπατρισθέντες εμφανίζονται ταραγμένοι, περιγράφοντας πως άκουγαν «πυραύλους και αναχαιτίσεις» κοντά τους. Άλλοι, ωστόσο, δηλώνουν πως αισθάνθηκαν ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

Οι αφηγήσεις τους αποτυπώνουν τον φόβο αλλά και την ψυχραιμία που επικράτησε, καθώς δύο πτήσεις μετέφεραν Έλληνες επιβάτες από τη Ντόχα και το Ντουμπάι το βράδυ της Τετάρτης.

Συνοδεία μαχητικών τζετ μέχρι τη Σαουδική Αραβία

Μια γυναίκα επιβάτιδα περιέγραψε με έντονη συγκίνηση τις στιγμές αγωνίας που έζησε την ώρα των αναχαιτίσεων. «Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ακόμα και στο αεροδρόμιο που περιμέναμε την πτήση είχε πυραύλους που τους αναχαιτίζαν. Ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στο αεροπλάνο, μας σταμάτησαν και μας είπαν να βγούμε να πάμε σε κάποιο σημείο που είναι πιο ασφαλές», ανέφερε.

Η ίδια αποκάλυψε και μια άγνωστη λεπτομέρεια της επιχείρησης επαναπατρισμού: «Η Qatar Air Force είχε βάλει δύο τζετ πολεμικά, το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά, ώσπου να περάσουμε τον εναέριο χώρο και όταν μπήκαμε στη Σαουδική Αραβία φύγανε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνδυάσουν πτήση γιατί το αεροδρόμιο ήταν κλειστό για δώδεκα μέρες».

Από την αναψυχή στα καταφύγια

Για κάποιους ταξιδιώτες, το ταξίδι αναψυχής μετατράπηκε σε δοκιμασία ψυχραιμίας μέσα σε προστατευόμενους χώρους. «Ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Σήμερα συγκεκριμένα, κάποια στιγμή έγινε ένα συμβάν και μας πήγαν σε ένα προστατευόμενο μέρος, σε ένα καταφύγιο, εντός του χώρου. Εντάξει, οι περισσότεροι δείξαμε ψυχραιμία, ακολουθήσαμε τις οδηγίες», είπε ένας άνδρας επιβάτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είχαμε πάει για αναψυχή. Περιμέναμε και ακολουθούσαμε πιστά τις οδηγίες γιατί μόνο έτσι θα βγάζαμε άκρη. Βγάλαμε την άκρη. Είμαστε ασφαλείς και γυρνάμε σπίτι μας».

Άλλος ταξιδιώτης επιχείρησε να μειώσει την ένταση της εικόνας που μεταδίδεται, σχολιάζοντας: «Υπάρχει πρόβλημα, αλλά τα κάνετε πολύ τραγικά τα πράγματα. Ησυχία σήμερα, είχε κάποια μικροπροβλήματα, αλλά γενικά σε γενικές γραμμές ησυχία».

«Alert» και αναχαιτίσεις

Η καθημερινότητα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως περιγράφουν οι επαναπατρισθέντες, ήταν γεμάτη από προειδοποιητικά μηνύματα τύπου «112» και περιορισμούς στις μετακινήσεις. «Αισθάνθηκα πάρα πολύ ασφαλής. Απλώς τα δεδομένα είναι ότι πρέπει να είσαι σε καραντίνα στο σπίτι για να είσαι ασφαλής, οπότε γι’ αυτό αποφασίσαμε να έρθουμε. Τα αλέρτ μηνύματα γινόντουσαν, εντάξει, δεν είναι όσο τραγικά ακούγονται», ανέφερε μια γυναίκα.

Την εμπειρία των εκρήξεων επιβεβαίωσε και ένας ακόμη άνδρας, εξηγώντας τους λόγους για την εσπευσμένη αναχώρηση: «Λόγω των γεγονότων θέλαμε να φύγουμε πιο νωρίς και τελικά τα καταφέραμε με αυτή την πτήση. Εντάξει, ακουγόντουσαν εκρήξεις, από αναχαιτίσεις κυρίως. Άλλες φορές πιο συχνά, άλλες πιο λίγο. Μας ερχόντουσαν και μηνύματα να παραμένουμε στα σπίτια μας και αυτό τηρούσαμε».