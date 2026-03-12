Η Αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας από διάφορες οργανώσεις και συλλογικότητες για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα ο είχε κλείσει από τις 17:30, άνοιξε λίγο μετά τiw 19:45, έπειτα από σχετική εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά το τέλος της κινητοποίησης, αναμένεται να πραγματοποιηθεί πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, με την Τροχαία να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας.