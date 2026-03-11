Η Jerusalem Post, που επικαλείται την αντικαθεστωτική εφημερίδα Iran International, αναφέρει ότι νωρίς το πρωί χτυπήθηκε το data center της κρατικής ιρανικής τράπεζας Sepah.

Πρόκειται για το τραπεζικό ίδρυμα που είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την καταβολή των μισθών στα στελέχη του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης.

Η επίθεση έλαβε χώρα ενώ η τράπεζα επεξεργαζόταν τις πληρωμές των μισθών του στρατού, πρόσθεσε το μέσο ενημέρωσης.

Η διακοπή λειτουργίας θα εμποδίσει την τράπεζα να καταβάλει μισθούς για ένα διάστημα και θα την αναγκάσει να βρει εναλλακτικές λύσεις.

Την Τρίτη, διακόπηκε η λειτουργία της Bank Sepah και μιας άλλης κρατική τράπεζα, της Bank Melli, λόγω κυβερνοεπίθεσης. Οι διακοπές συνεχίστηκαν την Τετάρτη, με το online banking να είναι εκτός λειτουργίας και μόνο τις υπηρεσίες με κάρτες να λειτουργούν, ανέφερε η Iran International.

Οι επιθέσεις σε αυτού του είδους τις υποδομές μπορεί να προκαλέσουν ευρύτερη κοινωνική αναστάτωση σε μια χώρα που είναι στο μέσο ενός πολέμου και να αυξήσουν την πίεση στην ηγεσία της.