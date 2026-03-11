Η Ντανιέλα Τζινάτι, 50 ετών, δολοφονήθηκε με δεκάδες μαχαιριές στην Μεσσίνα της Σικελίας από τον πρώην σύντροφό της.
Ο δράστης είναι 67 ετών και, έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιόλι.
Χθες, Τρίτη, το βράδυ όμως, κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι και της ζητησε να μιλήσουν. Η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα ξαναφτιάξουν και ο δράστης άρχισε να την μαχαιρώνει με ασύλληπτη βία, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο.
Το πτώμα αντίκρισε η κόρη της επιστρέφοντας στο σπίτι. Λιποθύμησε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Ο δράστης εντοπίστηκε χάρη και σε λήψεις από κάμερες ασφάλειας και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στην φυλακή.
