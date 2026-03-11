Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αζερμπαϊτζάν είναι «πιο σημαντική από ποτέ», καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα κατά την επίσκεψή του στο Μπακού.

«Με τον πόλεμο στο Ιράν να κλονίζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, η ενεργειακή συνεργασία μας είναι πιο σημαντική από ποτέ», ανέφερε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον αζέρο πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ.

Το Αζερμπαϊτζάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία στον Καύκασο και σημαντικός εξαγωγέας υδρογονανθράκων, έχει ήδη διαδραματίσει «κομβικό ρόλο» στις προσπάθειες της ΕΕ να διαφοροποιήσει τις πηγές του ενεργειακού της εφοδιασμού, πρόσθεσε ο Κόστα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράμμισε ακόμη ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τρόπους για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεών τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, ενισχύοντας τη στρατηγική τους συνεργασία.

Από την πλευρά του, ο Αλίεφ σημείωσε πως το Αζερμπαϊτζάν «εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισημαίνοντας τη σταθερή συνεισφορά της χώρας του στην κάλυψη των ευρωπαϊκών ενεργειακών αναγκών.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν ανησυχία ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή – ο οποίος ξέσπασε μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου – ενδέχεται να διαταράξει τον ενεργειακό εφοδιασμό και να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών. Η εξέλιξη αυτή καθιστά επιτακτική την ανάγκη για την ΕΕ να επιδιώξει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών της και ενίσχυση των συνεργασιών της.