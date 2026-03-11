Σε μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό τομέα τα τελευταία χρόνια, η γαλλική εταιρεία σιδηροδρομικής τεχνολογίας Alstom εξασφάλισε σύμβαση ύψους 1,03 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια 153 νέων συρμών προς την εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων της Πορτογαλίας Comboios de Portugal. Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη προμήθεια τρένων στην ιστορία της χώρας και σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα για τον εκσυγχρονισμό του πορτογαλικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Η σύμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της CP, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των δρομολογίων, την αύξηση της χωρητικότητας και την αναβάθμιση της εμπειρίας μετακίνησης για εκατομμύρια επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Η αρχική συμφωνία είχε υπογραφεί τον Οκτώβριο του 2025 και προέβλεπε την προμήθεια 117 συρμών τύπου Adessia Stream. Με τη νέα επέκταση, προστέθηκαν ακόμη 36 τρένα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 153 και επιταχύνοντας το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων ώστε να ανταποκριθεί η εταιρεία στην αυξανόμενη ζήτηση για σιδηροδρομικές μετακινήσεις. Οι πρώτοι συρμοί αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2029.

Ενίσχυση των προαστιακών και περιφερειακών γραμμών

Από τα 153 νέα τρένα, τα 98 προορίζονται για προαστιακές υπηρεσίες και θα ενισχύσουν τις μετακινήσεις σε τρεις από τις σημαντικότερες μητροπολιτικές περιοχές της χώρας: τη Λισαβόνα, το Πόρτο και την περιοχή της Κασκαϊς. Οι υπόλοιποι 55 συρμοί θα χρησιμοποιηθούν σε περιφερειακές γραμμές, βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ μικρότερων πόλεων και αγροτικών περιοχών.

Η νέα γενιά τρένων σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες του πορτογαλικού δικτύου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην άνεση, την προσβασιμότητα και τη συνδεσιμότητα των επιβατών. Κάθε συρμός αποτελείται από τρία βαγόνια και μπορεί να μεταφέρει έως και 450 επιβάτες, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση πολυσύχναστων γραμμών.

Νέο εργοστάσιο παραγωγής στην Πορτογαλία

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Alstom θα δημιουργήσει νέα μονάδα παραγωγής τρένων στο Ματοσίνιος, στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο. Το εργοστάσιο θα καλύπτει περισσότερα από 20.000 τετραγωνικά μέτρα και θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής.

Η κατασκευή της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την πορτογαλική εταιρεία κατασκευών DST Group. Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 300 άμεσες θέσεις εργασίας, κυρίως σε τομείς μηχανικής, τεχνικών ειδικοτήτων και εξειδικευμένων επαγγελμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κοινωνική διάσταση του προγράμματος απασχόλησης, καθώς το 15% των θέσεων θα προορίζεται για νέους ανέργους, μακροχρόνια ανέργους και άτομα με προβλήματα υγείας ή αναπηρίες, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική ένταξη μέσω της βιομηχανικής ανάπτυξης.

Τρένα νέας γενιάς με έμφαση στη βιωσιμότητα

Οι συρμοί Adessia Stream βασίζονται στη σύγχρονη πλατφόρμα προαστιακών τρένων της Alstom και έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία σε αστικά, προαστιακά και περιφερειακά δίκτυα. Διαθέτουν επίπεδο δάπεδο σε όλο το μήκος του συρμού, εξασφαλίζοντας εύκολη επιβίβαση για όλους τους επιβάτες.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ασύρματο διαδίκτυο Wi-Fi, χώροι για ποδήλατα, ειδικά διαμορφωμένες θέσεις για αναπηρικά αμαξίδια και προηγμένα ψηφιακά συστήματα πληροφόρησης επιβατών. Παράλληλα, τα τρένα ενσωματώνουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και σχεδιάζονται με βάση αρχές οικολογικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τον πλήρη κύκλο ζωής του προϊόντος. Περισσότερο από το 95% των υλικών τους μπορεί να ανακυκλωθεί στο τέλος της λειτουργικής ζωής τους.

Η Alstom δραστηριοποιείται στην Πορτογαλία εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες και κατέχει ήδη σημαντική θέση στην εγχώρια σιδηροδρομική αγορά. Υπολογίζεται ότι δύο στα τρία τρένα που κυκλοφορούν σήμερα στη χώρα έχουν κατασκευαστεί από την εταιρεία ή χρησιμοποιούν τεχνολογία της.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει και το σύστημα αυτόματης προστασίας τρένων Convel, μια τεχνολογία σηματοδότησης που χρησιμοποιείται σε περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα του πορτογαλικού σιδηροδρομικού δικτύου. Στον τομέα των αστικών μεταφορών, η Alstom έχει επίσης προμηθεύσει το σύστημα σηματοδότησης για το μετρό του Πόρτο και έχει κατασκευάσει τους πρώτους 102 συρμούς που λειτουργούν στο δίκτυο.

Η νέα σύμβαση θεωρείται κομβική για τη στρατηγική αναβάθμισης των μεταφορών της Πορτογαλίας. Ο εκσυγχρονισμός του στόλου αναμένεται να μειώσει τις καθυστερήσεις, να αυξήσει τη χωρητικότητα και να βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μετακινήσεων, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επενδύει ολοένα και περισσότερο σε σιδηροδρομικές υποδομές ως βασικό εργαλείο για την πράσινη μετάβαση.

Η επένδυση συνδυάζει την αναβάθμιση των μεταφορών με την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και μεταφέροντας τεχνογνωσία στον πορτογαλικό σιδηροδρομικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο, η Πορτογαλία επιδιώκει να διαμορφώσει ένα πιο σύγχρονο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επόμενων δεκαετιών.