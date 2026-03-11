Δύο ακόμη παίκτριες της ιρανικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου ζήτησαν άσυλο στην Αυστραλία, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφού πέντε παίκτριες έλαβαν ανθρωπιστικές βίζες την Τρίτη λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους κατά την επιστροφή τους στην πατρίδα τους, επειδή δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο.

Μία παίκτρια ενδέχεται να αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε πτήση στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ την τελευταία στιγμή το βράδυ της Τρίτης, ανέφερε το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News σε ρεπορτάζ, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Οι υπόλοιπες παίκτριες έφυγαν από την Αυστραλία για το Ιράν.