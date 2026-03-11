αναζητήση
Τέσσερις τραυματισμοί και 13 ματς που… κοστίζουν ακριβά

Ο Άρης ήξερε τί αγόραζε το καλοκαίρι και δυστυχώς δεν... γλίτωσε από τον ιατριό φάκελο του Αφρικανού άσσου

Τέσσερις τραυματισμοί και 13 ματς που… κοστίζουν ακριβά
Νίκος Παπαδόπουλος 11/03/2026, 10:00
Οταν ο Άρης αποκτούσε τον Τίνο Καντεβέρε το περασμένο καλοκαίρι, γνώριζε αρκετά καλά και τί αγόραζε. Έναν ικανό ποδοσφαιριστή, έναν αθλητικό φορ, που όμως είχε και ένα… βαρύ ιατρικό φάκελο. Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι δεν κατάφερε να ξεφύγει από αυτόν ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη από τη Γαλλία και τη Ναντ.

Ο πρώτος Ζιμπαμπουανός παίκτης που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα μετά τον Ναγκόλι Κένεντι. Από πλευράς απόδοσης ωστόσο… ούτε τον πλησιάζει καν και σε αυτό έχουν παίξει ρόλο οι συνεχόμενοι τραυματισμοί του, με τελευταίο τη θλάση που υπέστη κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο 29χρονος φορ τίθεται νοκ-άουτ για τουλάχιστον ένα δεκαήμερο, στο χειρότερο δυνατό σημείο για τον ίδιο. Πάνω που καθιερώθηκε στην αρχική ενδεκάδα και είχε θετική παρουσία, αναγκάζεται να μπει ξανά στα… πιτς. Είναι η τέταρτη φορά φέτος, μετά τη θλάση του στις αρχές της σεζόν, μία ρήξη μηνίσκου τον περασμένο Οκτώβριο και ένα πρόβλημα στο γόνατο τον περασμένο Ιανουάριο. Ένας παίκτης που ήρθε για να βάλει πίεση στον Λορέν Μορόν, αλλά έχει περιοριστεί σε 13 ματς και 488 λεπτά συμμετοχής. Και όλα αυτά ενώ αμείβεται με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ (!), όντας ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια του ρόστερ.

Θα το παλέψει ο Δώνης – Κρίσιμη μέρα για Φαντιγκά
Με τη θλάση του Ζιμπαμπουανού και την τιμωρία του Μπενχαμίν Γκαρέ, η επίθεση του Άρη θα αλλάξει σίγουρα κατά 2/4 κόντρα στον Πανσερραϊκό και ενδέχεται ακόμη περισσότερο ανάλογα με την κατάσταση του Τάσου Δώνη. Ο 28χρονος εξτρέμ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο ισχίο και θα παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή για να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ερωτηματικό παραμένει και η διαθεσιμότητα του Νοά Φαντιγκά. Ο Βέλγος δεξιός φουλ μπακ ακολούθησε χθες ατομικό και σήμερα θα δοκιμάσει να μπει με την υπόλοιπη ομάδα, με τον Γρηγορίου να τον περιμένει για να γνωρίζει εάν μπορεί να τον συμπεριλάβει στα βασικά του πλάνα.
