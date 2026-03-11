Παγόβουνο A23a: Ένα από τα αρχαιότερα παγόβουνα του πλανήτη, που κάποτε κατείχε τον τίτλο του μεγαλύτερου στη Γη, φτάνει στο τέλος της εντυπωσιακής πορείας του. Μετά από τέσσερις δεκαετίες ταξιδιού από την Ανταρκτική προς τον Νότιο Ατλαντικό, η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων επιταχύνει την αποσύνθεσή του.

Behold the A23a, the biggest iceberg glacier in the world! pic.twitter.com/lgiN2yRfq7 — Domenico (@AvatarDomy) January 27, 2025

Το A23a κάλυπτε επιφάνεια μεγαλύτερη από το διπλάσιο της περιοχής του ευρύτερου Λονδίνου, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα της Ανταρκτικής. Οι δορυφορικές εικόνες του αποκαλύπτουν το τεράστιο μέγεθός του και την επιβλητική του παρουσία στον ωκεανό.

Πορεία 40 ετών – Από κολοσσός σε θραύσματα πάγου

Σύμφωνα με το BBC, η ύπαρξη του A23a φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της, ύστερα από μια πορεία περίπου 40 ετών που παρακολουθούσαν επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρξε το μεγαλύτερο παγόβουνο του πλανήτη, σύμβολο του παγωμένου τοπίου της Ανταρκτικής.

Καθώς μετακινούνταν επί δεκαετίες, το παγόβουνο υπέστη συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης και απώλειες μάζας. Το τελευταίο έτος, η τήξη και οι ρωγμές το οδήγησαν σε θεαματική διάλυση σε μικρότερα κομμάτια, σηματοδοτώντας το οριστικό του τέλος.

The world’s former largest iceberg, A23a, is breaking apart in the South Atlantic Ocean 🧊 pic.twitter.com/fBdskQSJKD — sen (@sen) November 3, 2025

Η πορεία του έχει αποτυπωθεί σε χάρτες που δείχνουν τη διαδρομή του από τις παγωμένες ακτές της Ανταρκτικής έως τα ανοιχτά του Νότιου Ατλαντικού. Μια χαρακτηριστική μπλε γραμμή χαρτογραφεί το ταξίδι του μέσα στα ψυχρά και στη συνέχεια στα θερμότερα νερά του ωκεανού.

Διαβρώνεται από τα θερμότερα νερά – Θύμα της κλιματικής κρίσης

Πολύ μακριά πλέον από τις θάλασσες της Ανταρκτικής, ό,τι έχει απομείνει από το A23a διαβρώνεται από τα θερμότερα νερά των ωκεανών, αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι βρίσκεται στα τελευταία στάδια της ύπαρξής του και πιθανότατα θα εξαφανιστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

After 39 years, the world’s biggest iceberg has broken up. The infamous A23a calved from the Filchner–Ronne Ice Shelf in 1986 and became the biggest iceberg on the planet. Watch more video: https://t.co/yGDljmt1Pd pic.twitter.com/lAAcBmzDar — The Weather Network (@weathernetwork) September 15, 2025

Αν και κάθε παγόβουνο καταλήγει να λιώνει, οι ερευνητές μελετούν προσεκτικά τη διαδικασία διάλυσης του A23a. Μέσα από αυτή την ανάλυση, επιδιώκουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς θα αντιδράσουν άλλα τμήματα της Ανταρκτικής καθώς η θερμοκρασία του πλανήτη συνεχίζει να αυξάνεται.

«Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι»

«Ήταν ένα εξαιρετικό ταξίδι», δήλωσε ο καθηγητής Μάικ Μέρεντιθ από το British Antarctic Survey στο Κέιμπριτζ. «Όμως πλέον βρίσκεται στα τελευταία του στάδια».