Το παγοθραυστικό Araon έφτασε στον Παγετώνα Thwaites της Ανταρκτικής, εγκαινιάζοντας μια κρίσιμη αποστολή γεωτρήσεων που θεωρείται καθοριστική για τη μελέτη της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Το νοτιοκορεατικό σκάφος κατάφερε να ξεπεράσει ένα εκτεταμένο στρώμα παχιάς θαλάσσιας πάγου, το οποίο απειλούσε την αποστολή. Περίπου 40 διεθνείς ερευνητές συμμετέχουν στην έρευνα, η οποία θα μπορούσε να αποκαλύψει τον ρυθμό με τον οποίο ο τεράστιος παγετώνας –με έκταση αντίστοιχη της Φλόριντα– συμβάλλει στην τήξη των πάγων και στην άνοδο των υδάτων.

Το 12ήμερο ταξίδι από τη Νέα Ζηλανδία εξελισσόταν ομαλά έως το βράδυ της Δευτέρας, όταν το πλοίο συνάντησε ένα απροσδόκητα πυκνό φράγμα πάγου γύρω από την ήπειρο. Για ώρες, ο καπετάνιος Kim Gwang-heon και το πλήρωμά του χειρίστηκαν το παγοθραυστικό μήκους 360 ποδιών μέσα στο παγωμένο τοπίο, πραγματοποιώντας συχνές μανούβρες όπισθεν για να αποφύγουν τα κλειστά περάσματα.

Το πλοίο έτριζε και έτρεμε καθώς συγκρουόταν με τους παγοσχηματισμούς, δημιουργώντας ήχους που, όπως περιέγραψαν οι New York Times, έμοιαζαν «σαν να βρίσκεσαι μέσα σε πλυντήριο ρούχων». Ο καπετάνιος Kim, ο οποίος παρέμεινε ξύπνιος για περισσότερες από 30 ώρες, εξέφρασε την ανακούφισή του όταν ο παχύτερος πάγος υποχώρησε γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης. «Κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προβλέψουμε τις συνθήκες, αλλά δεν πάνε πάντα όπως έχουν προγραμματιστεί», δήλωσε.

Ανησυχητικές ενδείξεις για τους παγετώνες της Ανταρκτικής

Δορυφορικές παρατηρήσεις και σεισμολογικά δεδομένα δείχνουν ανησυχητικές εξελίξεις σε δύο από τους πιο παρακολουθούμενους παγετώνες της Ανταρκτικής. Οι επιστήμονες εκφράζουν αυξανόμενες ανησυχίες για τη σταθερότητα της παγοκαλύπτρας και την πιθανή συμβολή της στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ο δορυφόρος Terra της NASA κατέγραψε στις 26 Δεκεμβρίου 2025 εικόνες του παγόβουνου A-23A, το οποίο εμφανίζεται καλυμμένο με εκτεταμένες λίμνες γαλάζιου λιωμένου πάγου. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το τεράστιο παγόβουνο μπορεί να διαλυθεί μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες.

Παράλληλα, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Geophysical Research Letters εντόπισε περισσότερους από 360 παγετωνικούς σεισμούς κοντά στον Παγετώνα Thwaites μεταξύ 2010 και 2023. Από αυτούς, οι 245 καταγράφηκαν στο θαλάσσιο άκρο του παγετώνα, γνωστού και ως «Παγετώνας της Αποκάλυψης», υποδηλώνοντας αυξημένη γεωλογική δραστηριότητα στην περιοχή.