Σε εξέλιξη βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας συγκέντρωσης αλληλεγγύης προς την Κούβα που πραγματοποιούν στην πλατεία Συντάγματος μέλη του ΚΚΕ.

Μετά το τέλος της ομιλίας που θα εκφωνήσει ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έχει προγραμματιστεί πορεία προς την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Σταδίου, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Σέκερη, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της οδού Αθ. Διάκου.