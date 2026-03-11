To νέο στρατηγικό της πλάνο, το futuREady του Renault Group προβλέπει λανσάρισμα 12 νέων μοντέλων έως το 2030.

Επίσης, η φίρμα επιθυμεί τη διατήρηση και περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας full hybrid E–Tech και μετά το 2030 σε Ευρώπη και διεθνείς αγορές.Θα κάνει ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων πάνω στη νέα πλατφόρμα RGEV medium 2.0, σχεδιασμένη για αυξημένη αυτονομία, κορυφαία ενεργειακή απόδοση και αρχιτεκτονική 800V για υπερ-ταχεία φόρτιση.

Επίσης, θα προβεί στο λαανσάρισμα 14 νέων μοντέλων εκτός Ευρώπης, έως το 2030.

Οι στόχοι της είναι οι εξής:

Πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων παγκοσμίως, εκ των οποίων το 50% εκτός Ευρώπης.

παγκοσμίως, εκ των οποίων το 50% εκτός Ευρώπης. 100% εξηλεκτρισμένο μείγμα πωλήσεων στην Ευρώπη .

. 50% εξηλεκτρισμένο μείγμα πωλήσεων εκτός Ευρώπης.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η Renault προχωρά στη διαμόρφωση μιας πλήρως ανανεωμένης γκάμας, με 12 νέα μοντέλα έως το τέλος της δεκαετίας.

Στις κατηγορίες A και B, όπου η μάρκα διαθέτει διαχρονικά ηγετική θέση, η δυναμική θα ενισχυθεί περαιτέρω, αξιοποιώντας τη συμπληρωματική παρουσία των νέων Clio, Renault 5 E-Tech electric και Renault 4 E-Tech electric, καθώς και του επερχόμενου Twingo E-Tech electric, που διευρύνει την κάλυψη στην κατηγορία A.

Η τεχνολογία full hybrid E–Tech παραμένει θεμελιώδης πυλώνας της ευρωπαϊκής γκάμας και θα συνεχίσει να εξελίσσεται και μετά το 2030. Αναγνωρισμένη για την αποδοτικότητά της σε κατανάλωση και εκπομπές CO₂, αποτελεί για πολλούς πελάτες το φυσικό μεταβατικό στάδιο προς την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα.

Η νέα γενιά μοντέλων στις κατηγορίες C και D θα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα RGEV medium 2.0, με αρχιτεκτονική 800V και αυτονομία έως 750 km (WLTP), στην αμιγώς ηλεκτρική της εκδοχή.

Στον τομέα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, η Renault επιταχύνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με το Trafic Van E–Tech electric, το πρώτο Software Defined Vehicle (SDV) της μάρκας με τεχνολογία 800V και αυτονομία έως 450 km.

Η Renault επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εντός του αυτοκινήτου, σχεδιάζοντας και εξελίσσοντας ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων αναγκών.

Το συγκεκριμένο πρωτότυπο επαναπροσδιορίζει την εμπειρία που προσφέρουν τα voitures à vivre, μέσα από μια φωτεινή και πλήρως αρθρωτή καμπίνα, σχεδιασμένη ως χώρος διαβίωσης, όπου οι τεχνολογίες και η εσωτερική διάταξη αναδιαμορφώνονται διαισθητικά, ανάλογα με τη χρήση.

Η Renault, η κορυφαία γαλλική μάρκα αυτοκινήτων παγκοσμίως, πούλησε 620.000 οχήματα εκτός Ευρώπης το 2025, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2024. Στόχος είναι η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των πέντε διεθνών κόμβων της.

Με 14 νέα μοντέλα έως το 2030 και συνολικά 26 νέα προϊόντα μέσα στην επόμενη τετραετία, η Renault επιταχύνει την ανάπτυξή της.

Το Bridger Concept εκφράζει τη διεθνή δυναμική της Renault. Το SUV κάτω των 4 μέτρων φιλοδοξεί να θέσει νέα πρότυπα στην αστική μετακίνηση, προσελκύοντας νέους πελάτες στο segment B.

Το μοντέλο παραγωγής αναμένεται πριν το τέλος του 2027, αρχικά στην Ινδία, και θα διατίθεται σε εκδόσεις θερμικές, υβριδικές ή ηλεκτρικές, ανάλογα με την αγορά.

Με 26 νέα μοντέλα μέσα στην επόμενη τετραετία, η Renault θέτει ως στόχο πωλήσεις άνω των 2 εκατομμυρίων οχημάτων το 2030.