Στην καρδιά της αραβικής ερήμου, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια από την όαση Tayma Oasis στη Σαουδική Αραβία, υψώνεται μια από τις πιο εντυπωσιακές γεωλογικές μορφές της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για τη μυστηριώδη πέτρα Al Naslaa Rock Formation, έναν τεράστιο σχηματισμό ψαμμίτη που φαίνεται σαν να έχει κοπεί στα δύο με απόλυτη ακρίβεια.

Η εντυπωσιακή αυτή πέτρα έχει ύψος περίπου έξι μέτρα και πλάτος εννέα, ενώ το πιο παράξενο χαρακτηριστικό της είναι μια εξαιρετικά ευθύγραμμη σχισμή που τη χωρίζει στη μέση. Η «κοπή» είναι τόσο τέλεια ώστε σε πολλούς παρατηρητές δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει γίνει με τεχνητό τρόπο, ακόμη και με σύγχρονα εργαλεία υψηλής ακρίβειας.

Η εικόνα αυτή έχει τροφοδοτήσει κατά καιρούς πλήθος θεωριών, από επιστημονικές ερμηνείες μέχρι πιο εξωτικές υποθέσεις που κάνουν λόγο ακόμη και για εξωγήινη παρέμβαση. Ωστόσο, οι γεωλόγοι επισημαίνουν ότι η φύση μπορεί να δημιουργήσει εντυπωσιακά γεωλογικά σχήματα χωρίς καμία ανθρώπινη ή εξωγήινη παρέμβαση.

Η πέτρα Al Naslaa δεν είναι απλώς ένας γεωλογικός σχηματισμός. Στην επιφάνειά της υπάρχουν χαραγμένες μορφές που την κατατάσσουν στην κατηγορία των πετρογλυφικών μνημείων. Τα σχέδια που έχουν εντοπιστεί απεικονίζουν ζώα όπως άλογα και αγριοκάτσικα, αλλά και ανθρώπινες φιγούρες. Παρότι η φθορά του χρόνου έχει σβήσει μέρος των λεπτομερειών, τα σχέδια παραμένουν ακόμη ορατά.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα πετρογλυφικά αυτά μπορεί να δημιουργήθηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν η περιοχή κατοικούνταν από αρχαίους λαούς που άφησαν τα σημάδια τους πάνω στους βράχους της ερήμου.

Το μεγαλύτερο ερώτημα όμως παραμένει η εντυπωσιακή γραμμή που χωρίζει την πέτρα στα δύο. Μία από τις βασικές επιστημονικές θεωρίες υποστηρίζει ότι η πέτρα βρίσκεται πάνω σε μια γεωλογική ρωγμή. Σύμφωνα με αυτή την εξήγηση, μια μικρή αδυναμία στο πέτρωμα μπορεί να προκάλεσε το αρχικό σπάσιμο, το οποίο στη συνέχεια διευρύνθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Οι ισχυροί άνεμοι της ερήμου, που μεταφέρουν συνεχώς άμμο, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν φυσικό «γυαλόχαρτο». Οι κόκκοι της άμμου περνούσαν μέσα από τη σχισμή επί χιλιάδες χρόνια, λειαίνοντας σταδιακά τα τοιχώματα και δημιουργώντας την εντυπωσιακά ευθεία επιφάνεια που βλέπουμε σήμερα.

Μια δεύτερη εξήγηση βασίζεται σε ένα γνωστό γεωλογικό φαινόμενο που ονομάζεται διακλάση. Πρόκειται για φυσικές ρωγμές που σχηματίζονται σε πετρώματα χωρίς να μετακινούνται τα τμήματα του βράχου μεταξύ τους. Αυτές οι ρωγμές μπορούν να είναι εξαιρετικά ευθύγραμμες, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει την εικόνα της πέτρας.

Υπάρχει επίσης η θεωρία της διάβρωσης μέσω κύκλων παγετού και απόψυξης. Αν σε κάποια φάση της ιστορίας της περιοχής εισχώρησε νερό σε μια μικρή ρωγμή του βράχου, τότε όταν αυτό πάγωσε θα διαστάλθηκε, διευρύνοντας σταδιακά το άνοιγμα. Με την επανάληψη αυτής της διαδικασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ρωγμή θα μπορούσε να μεγαλώσει αρκετά ώστε να χωρίσει τον βράχο στα δύο.

Δεν λείπει βέβαια και η υπόθεση της ανθρώπινης παρέμβασης. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αρχαίοι πολιτισμοί θα μπορούσαν να είχαν κόψει σκόπιμα τον βράχο με απλά μεταλλικά εργαλεία. Σε αυτή την περίπτωση, η πέτρα θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί ως σημείο προσανατολισμού στην έρημο, ως τόπος λατρείας ή ακόμη και ως ένα πρώιμο έργο τέχνης.

Παρά τις πολλές ερμηνείες, καμία δεν έχει επιβεβαιωθεί οριστικά. Το μυστήριο της Al Naslaa παραμένει ανοιχτό και συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον γεωλόγων, αρχαιολόγων αλλά και ταξιδιωτών που επισκέπτονται την περιοχή.

Ίσως τελικά η εξήγηση να είναι πολύ πιο απλή από ό,τι φαίνεται: μια σπάνια αλλά φυσική γεωλογική διαδικασία που, με τη βοήθεια του χρόνου και της ερήμου, δημιούργησε ένα από τα πιο εντυπωσιακά «γλυπτά» της φύσης.