Ο γνωστός σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει μια ιδιαίτερη εκδοχή από κόλλυβα στην κουζίνα της εκπομπής Buongiorno, παρουσιάζοντας ένα πιάτο με έντονη παράδοση αλλά και ξεχωριστή γεύση.

Με απλά υλικά και τις δικές του μαγειρικές πινελιές, ο σεφ δείχνει βήμα-βήμα πώς μπορούμε να φτιάξουμε κόλλυβα στο σπίτι, μετατρέποντας μια παραδοσιακή συνταγή σε ένα γευστικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εξηγεί μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά τόσο στη γεύση όσο και στην υφή.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, αρκεί να ακολουθήσετε προσεκτικά τα βήματα που προτείνει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, ώστε το αποτέλεσμα να είναι σωστά δεμένο και αρωματικό.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφ και δοκιμάστε να φτιάξετε κι εσείς τη συνταγή στο σπίτι. Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!