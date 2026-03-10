Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Κεντρική Υπηρεσία και όλες οι διπλωματικές αρχές του εξωτερικού παραμένουν σε συνεχή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής προς Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή αναφορές για φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, «η επιχείρηση είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες». Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι υπάλληλοι εργάζονται αδιάκοπα για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κρυπτογραφική Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί αδιάλειπτα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 3.000 τηλεφωνικές κλήσεις και δέχθηκαν πάνω από 1.500 ηλεκτρονικά μηνύματα, στο πλαίσιο της επιχείρησης επαναπατρισμού.

Ειδικές πτήσεις υπό ασφυκτική πίεση

Το Υπουργείο αναφέρει ότι, μετά από καθημερινή αξιολόγηση των συνθηκών ασφαλείας και δεδομένου ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιοχής, προγραμματίζονται συνεχώς ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού. Η οργάνωσή τους γίνεται κάτω από μεγάλη πίεση, λόγω των περιορισμένων χρονικών παραθύρων ασφαλούς διενέργειας και των συνεχών αλλαγών στις οδηγίες των ξένων αρχών.

Σε ένα από τα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τον συντονισμό των πτήσεων, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών. Όπως διευκρινίζεται, δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων.

Προστασία δεδομένων και στοχοποίηση υπαλλήλων

Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Παράλληλα, επισημαίνει πως η στοχοποίηση υπαλλήλων που εργάζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες «υπερβαίνει κάθε μέτρο».

Καταλήγοντας, το Υπουργείο τονίζει ότι «η μείζων διακύβευση ήταν και παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες».