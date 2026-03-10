Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10/3/26), στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 20χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα παρέσυρε μια 67χρονη γυναίκα, τραυματίζοντάς την ελαφρά, και στη συνέχεια την εγκατέλειψε στο σημείο. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Τροχαίας Πειραιά.

Κατά τη διαφυγή του, ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένη μοτοσικλέτα και σε κατάστημα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Παρά τις συγκρούσεις, ο οδηγός εγκατέλειψε εκ νέου το σημείο.

Συνεχίζοντας προς την περιοχή της Πειραϊκής, όπου βρίσκεται το σπίτι του, χτύπησε έξι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές φθορές. Το όχημά του ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα πιο κάτω, ύστερα από τη σειρά των συγκρούσεων.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν τον 20χρονο λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του και προχώρησαν στη σύλληψή του. Όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο δεν γνώριζε να οδηγεί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη τραυματία, πρόκληση σωματικών βλαβών και φθορών. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί στον εισαγγελέα Πειραιά.