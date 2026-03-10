Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός για σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, φτάνοντας έως 16 βαθμούς στα βόρεια, 17 με 18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα και τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και βόρεια τις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη έως 2 βαθμούς στα ανατολικά.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί. Άνεμοι μεταβλητοί 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 7 μποφόρ τις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 3 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νότια. Άνεμοι ανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις, κυρίως στα κεντρικά και νότια, που θα αραιώσουν μετά το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Άνεμοι ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα δυτικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στα νότια από το μεσημέρι. Άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς στα δυτικά και ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ στα νότια. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις έως το απόγευμα. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα δυτικά.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Η ορατότητα περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι 2 έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρων στα δυτικά, τα βόρεια ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.