Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε το αρχηγείο drones του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αναφέρει ο στρατός, στο πλαίσιο κύματος επιθέσεων που έχει εξαπολύσει σε δεκάδες στόχους του καθεστώτος σε όλο το Ιράν.
Σε ανάρτησή του ο IDF αναφέρει ότι έπληξε ένα «κεντρικό αρχηγείο» του IRGC, το οποίο ήταν «υπεύθυνο για την εκτόξευση μη επανδρωμένων αεροσκαφών».
«Το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς εκτόξευσε UAV από αυτό το αρχηγείο προς το Κράτος του Ισραήλ και αποθήκευσε εκεί επιπλέον UAV έτοιμα για εκτόξευση», αναφέρει ο στρατός.
צה״ל מעמיק את הפגיעה במערכי הירי של משטר הטרור האיראני: הותקפה מפקדת כלי טיס בלתי מאוישים של משמרות המהפכה
צה״ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו ויכולותיו של משטר הטרור האיראני.
חיל האוויר בהכוונת אמ״ן, השלים גל תקיפות נוסף לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני במספר מרחבים… pic.twitter.com/5RpLxhQli2
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 9, 2026
