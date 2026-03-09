Στην πρώτη θέση της τηλεθέασης βρέθηκε για ακόμη μία εβδομάδα το «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή 6 Μαρτίου.

Η εκπομπή έρευνας με την Αγγελική Νικολούλη φώτισε νέες σκοτεινές αστυνομικές υποθέσεις, με το τηλεοπτικό κοινό να συντονίζεται στο MEGA και να της χαρίζει την πρωτιά με ποσοστό 18,9% στο σύνολο του κοινού και 13,3% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό, το ποσοστό τηλεθέασης της εκπομπής έφτασε το 28,8%.

Η συνέπεια, η αξιοπιστία και η εις βάθος έρευνα υποθέσεων που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη, καθιστούν ιδιαίτερα ισχυρό το αποτύπωμα του «Τούνελ» στη βραδινή ζώνη.