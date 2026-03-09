Συνάντηση με βασικό θέμα την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων με «εμβληματικά έργα» στην πρωτεύουσα , αλλά και την ανάπτυξη της συνεργασίας τους, είχαν σήμερα, στο μέγαρο του δήμου Αθηναίων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε την κοινή αγωνία για το μέλλον της αυτοδιοίκησης και την ανάγκη μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι «με τον Χάρη έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε προτεραιοποιήσει μια σειρά ζητημάτων. Δεν συνεργαζόμαστε μόνο για τα θέματα αυτά. Είναι κοινή αγωνία μας για το μέλλον της αυτοδιοίκησης. Συνεργαζόμαστε και για θέματα που αφορούν στη χάρτα της αυτοδιοίκησης. Μια πολύ συγκεκριμένη πρωτοβουλία τομή του Υπουργείου Εσωτερικών, που πρέπει να βρει έτοιμους και τους δήμους αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, την πρωτεύουσα περιφέρεια και την πρωτεύουσα της χώρας μας, έτοιμους να μπορέσουμε να εισάγουμε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο έργο μας το καθημερινό».

Ο Περιφερειάρχης, σε εκείνο το σημείο, άσκησε κριτική στον τρόπο λειτουργίας της ΚΕΔΕ, σημειώνοντας: «Θεωρώ ο τρόπος που προσεγγίζει η ηγεσία της ΚΕΔΕ τα ζητήματα αυτά είναι παντελώς παρωχημένος και θεωρώ ότι πρέπει επιτέλους να φύγουμε από την συντεχνιακή λογική και να πάμε σε μια συνεργατική λογική. Νομίζω ότι η ηγεσία της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρέπει να το καταλάβει αυτό και πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε ότι για όλα τα μεγάλα ζητήματα υπάρχει έξω ένας κόσμος που απαιτεί από εμάς ρεαλιστικές προσεγγίσεις στα ζητήματα που αφορούν στις αρμοδιότητες».

Χάρης Δούκας: «Ξεκινάμε εμβληματικά έργα»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ευχαρίστησε αρχικά τον κ. Χαρδαλιά «για την εξαιρετική συνάντηση που είχαμε, διότι βάλαμε όλα τα θέματα μπροστά». Όπως είπε, «ξεκινάμε νομίζω εμβληματικά έργα. Ξεκινάμε εργοτάξια σε κρίσιμα θέματα. Υπογράψαμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό που είναι ένα νέο νηπιαγωγείο στον Κολωνό, αλλά έχουμε έτσι και αλλιώς μια πολύ δυνατή συνεργασία όλη αυτή την περίοδο, η οποία ενισχύεται μέρα με τη μέρα ακόμα περισσότερο».

Ο Δήμαρχος συμπλήρωσε επίσης ότι η συνεργασία τους επεκτείνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς συναντώνται στις Βρυξέλλες «στους κοινούς αγώνες που κάνουμε οι δήμοι και οι περιφέρειες μία γροθιά για να μπορέσουμε να έχουμε ρόλο, λόγο και φωνή και να κάνουμε αυτό για το οποίο μας ψήφισε ο κόσμος, έργα στις γειτονιές». Κλείνοντας, αναγνώρισε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει στην αρμοδιότητά της πολλές περιοχές, όμως «δίνει την πρέπουσα έμφαση στην πρωτεύουσα και γι’ άλλη μια φορά τον ευχαριστώ γι’ αυτό».