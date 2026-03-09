Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ». Η απόφαση ελήφθη ύστερα από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα εξακολουθήσουν να τερματίζουν στη στάση «Φιξ» έως την ολοκλήρωση των εργασιών. Κατά το διάστημα αυτό δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».