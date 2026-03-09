Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, με την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου να μεταφέρεται ήδη στην αντλία. Η αμόλυβδη σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική πλησιάζει επικίνδυνα αυτό το όριο.
Την ίδια ώρα, αισθητή είναι η επιβάρυνση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν πλέον σημαντικά περισσότερα για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στήριξης, με μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Fuel Pass, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.
Μέση πανελλαδική τιμή καυσίμων μέσα σε μία εβδομάδα (27/2 – 5/3)
Brent: +30%
Βενζίνη: +3,7 λεπτά ή +2,11% ανά λίτρο
Ντίζελ κίνησης: +9,2 λεπτά ή +5,9% ανά λίτρο
Ντίζελ θέρμανσης: +10,4 λεπτά ή +8,8% ανά λίτρο
Οι ακριβότερες περιοχές στην αμόλυβδη
Μήλος: 2,35 €/λτ
Κύθνος: 2,24 €/λτ
Άγιος Νικόλαος: 2,19 €/λτ
Σαντορίνη & Σίφνος: 2,18 €/λτ
Πάρος: 2,17 €/λτ
Αμοργός: 2,10 €/λτ
Μύκονος: 2,09 €/λτ
Άνδρος: 2,07 €/λτ
Μια «ανάσα» από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική
Παιανία: 1,975 €/λτ
Καλλιθέα: 1,927 €/λτ
Βοτανικός: 1,919 €/λτ
Άγιος Στέφανος: 1,90 €/λτ
Υμηττός: 1,899 €/λτ
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά
Παραγγελία 1.000 λίτρων
27/2 → 1.179 €
5/3 → 1.283 €
➡ Αύξηση: +104 €
«Καίει» το πετρέλαιο θέρμανσης σε παγωμένες περιοχές
Γιάννενα: 1,48 €/λτ
Καστοριά: 1,47 €/λτ
Νευροκόπι Δράμας: 1,46 €/λτ
Ζαγόρι: 1,46 €/λτ
Φλώρινα: 1,41 €/λτ
Πιο κοντά στην ενεργοποίηση «πακέτου» παρεμβάσεων
Fuel Pass
Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους
Market Pass για ευάλωτα νοικοκυριά
Επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις