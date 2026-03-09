Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, με την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου να μεταφέρεται ήδη στην αντλία. Η αμόλυβδη σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική πλησιάζει επικίνδυνα αυτό το όριο.

Την ίδια ώρα, αισθητή είναι η επιβάρυνση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν πλέον σημαντικά περισσότερα για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στήριξης, με μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Fuel Pass, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας.

Μέση πανελλαδική τιμή καυσίμων μέσα σε μία εβδομάδα (27/2 – 5/3)

  • Brent: +30%

  • Βενζίνη: +3,7 λεπτά ή +2,11% ανά λίτρο

  • Ντίζελ κίνησης: +9,2 λεπτά ή +5,9% ανά λίτρο

  • Ντίζελ θέρμανσης: +10,4 λεπτά ή +8,8% ανά λίτρο

Οι ακριβότερες περιοχές στην αμόλυβδη

  • Μήλος: 2,35 €/λτ

  • Κύθνος: 2,24 €/λτ

  • Άγιος Νικόλαος: 2,19 €/λτ

  • Σαντορίνη & Σίφνος: 2,18 €/λτ

  • Πάρος: 2,17 €/λτ

  • Αμοργός: 2,10 €/λτ

  • Μύκονος: 2,09 €/λτ

  • Άνδρος: 2,07 €/λτ

Μια «ανάσα» από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική

  • Παιανία: 1,975 €/λτ

  • Καλλιθέα: 1,927 €/λτ

  • Βοτανικός: 1,919 €/λτ

  • Άγιος Στέφανος: 1,90 €/λτ

  • Υμηττός: 1,899 €/λτ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά

Παραγγελία 1.000 λίτρων

  • 27/2 → 1.179 €

  • 5/3 → 1.283 €
    ➡ Αύξηση: +104 €

«Καίει» το πετρέλαιο θέρμανσης σε παγωμένες περιοχές

  • Γιάννενα: 1,48 €/λτ

  • Καστοριά: 1,47 €/λτ

  • Νευροκόπι Δράμας: 1,46 €/λτ

  • Ζαγόρι: 1,46 €/λτ

  • Φλώρινα: 1,41 €/λτ

Πιο κοντά στην ενεργοποίηση «πακέτου» παρεμβάσεων

  • Fuel Pass

  • Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

  • Market Pass για ευάλωτα νοικοκυριά

  • Επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Περισσότερα και αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση των «ΝΕΩΝ» που κυκλοφορεί.

