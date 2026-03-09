Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, με την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου να μεταφέρεται ήδη στην αντλία. Η αμόλυβδη σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική πλησιάζει επικίνδυνα αυτό το όριο.

Την ίδια ώρα, αισθητή είναι η επιβάρυνση και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τα νοικοκυριά να πληρώνουν πλέον σημαντικά περισσότερα για την ίδια ποσότητα καυσίμου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στήριξης, με μέτρα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Fuel Pass, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας. Μέση πανελλαδική τιμή καυσίμων μέσα σε μία εβδομάδα (27/2 – 5/3) Brent: +30%

Βενζίνη: +3,7 λεπτά ή +2,11% ανά λίτρο

Ντίζελ κίνησης: +9,2 λεπτά ή +5,9% ανά λίτρο

Ντίζελ θέρμανσης: +10,4 λεπτά ή +8,8% ανά λίτρο Οι ακριβότερες περιοχές στην αμόλυβδη Μήλος: 2,35 €/λτ

Κύθνος: 2,24 €/λτ

Άγιος Νικόλαος: 2,19 €/λτ

Σαντορίνη & Σίφνος: 2,18 €/λτ

Πάρος: 2,17 €/λτ

Αμοργός: 2,10 €/λτ

Μύκονος: 2,09 €/λτ

Άνδρος: 2,07 €/λτ Μια «ανάσα» από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική Παιανία: 1,975 €/λτ

Καλλιθέα: 1,927 €/λτ

Βοτανικός: 1,919 €/λτ

Άγιος Στέφανος: 1,90 €/λτ

Υμηττός: 1,899 €/λτ Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο επιβαρύνονται τα νοικοκυριά Παραγγελία 1.000 λίτρων 27/2 → 1.179 €

5/3 → 1.283 €

➡ Αύξηση: +104 € «Καίει» το πετρέλαιο θέρμανσης σε παγωμένες περιοχές Γιάννενα: 1,48 €/λτ

Καστοριά: 1,47 €/λτ

Νευροκόπι Δράμας: 1,46 €/λτ

Ζαγόρι: 1,46 €/λτ

Φλώρινα: 1,41 €/λτ Πιο κοντά στην ενεργοποίηση «πακέτου» παρεμβάσεων Fuel Pass

Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Market Pass για ευάλωτα νοικοκυριά

Επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις Περισσότερα και αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση των «ΝΕΩΝ» που κυκλοφορεί.