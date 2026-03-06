Με μικρές διακυμάνσεις συνεχίζεται η διάθεση των καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (της Τετάρτης 04/06/26) από το καθημερινό δελτίο επισκόπησης τιμών, η μέση πανελλαδική τιμή για την Αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,777 ευρώ ανά λίτρο.
Αναλυτικότερα, οι τιμές που επικράτησαν στα πρατήρια της χώρας για τους βασικούς τύπους καυσίμων είναι οι εξής:
Αμόλυβδη 100 οκτ.: 1,985 €/λτ
Diesel Κίνησης: 1,619 €/λτ
Diesel Θέρμανσης: 1,246 €/λτ
Υγραέριο Κίνησης (Autogas): 1,068 €/λτ