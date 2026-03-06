Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιεί νέα οικονομική υποστήριξη ύψους 300 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους, ως μέρος των προγραμμάτων επανένταξης στην αγορά εργασίας. Το σημαντικό είναι ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, αφού η ΔΥΠΑ εντοπίζει αυτόματα όσους πληρούν τα κριτήρια και προχωρά στην καταβολή του ποσού. Ποιοι είναι δικαιούχοι Δικαιούχοι θεωρούνται οι […]