Οικονομική ενίσχυση/στήριξη ύψους 183.452 ευρώ διέθεσε το 2025 το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) προς τους Εμπορικούς Συλλόγους, τις Επαγγελματικές Ενώσεις και τα Σωματεία του Νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του φορέα, η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πάγια πολιτική του επιμελητηρίου και στη δέσμευση της διοίκησης και του προέδρου του ΕΕΘ, Κυριάκου Μερελή, για την έμπρακτη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

«Τα χρήματα του επιμελητηρίου μας είναι χρήματα των μελών μας. Η στήριξή τους μέσα από ανταποδοτικές δράσεις αποτελεί προτεραιότητα για εμένα προσωπικά και τη διοίκηση μας. Συνεχώς εξετάζουμε τρόπους ώστε η στήριξη αυτή να ενισχυθεί και να γίνει ακόμη πιο ουσιαστική. Θεωρώ ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς τα θετικά μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ, Κυριάκος Μερελής.

Όπως επισημαίνεται, το ποσό διατέθηκε μέσω οικονομικών ενισχύσεων σε συλλογικούς φορείς επαγγελματιών για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της δράσης τους. Οι πόροι αξιοποιήθηκαν για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και για εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια που αφορούν τη συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών.

Παράλληλα, το ΕΕΘ επιδότησε σε ποσοστό άνω του 75% τη συμμετοχή των μελών του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μισθώνοντας εξ ολοκλήρου το περίπτερο 8 και ενισχύοντας την παρουσία των τοπικών επιχειρήσεων στον εκθεσιακό θεσμό της πόλης.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΕΘ τονίζει τον καθοριστικό ρόλο των συλλογικών φορέων για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι ενισχύσεις, σύμφωνα με το επιμελητήριο, έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς δράσεις όπως οι «Λευκές Νύχτες», στις οποίες συμμετείχε ως συνδιοργανωτής, έδωσαν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες των περιοχών όπου πραγματοποιήθηκαν να αυξήσουν τον τζίρο τους.

Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικές ημερίδες και τα σεμινάρια που υλοποιούνται με τη στήριξη του επιμελητηρίου, τόσο για κλαδικά ζητήματα όσο και για την προσαρμογή στη νέα ψηφιακή εποχή, συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας των επαγγελματιών.

Η επικαιροποιημένη εκθεσιακή πολιτική του ΕΕΘ

Το ΕΕΘ έχει επικαιροποιήσει την εκθεσιακή του πολιτική, με στόχο μεγαλύτερη στήριξη στα μέλη που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με απόφαση της διοικητικής επιτροπής θεσπίστηκε νέο καθεστώς επιδότησης, που προβλέπει κάλυψη έως 40% του κόστους συμμετοχής, με ανώτατα ποσά τα 750 ευρώ για εκθέσεις εσωτερικού και 1.500 ευρώ για εκθέσεις εξωτερικού, ενώ για εκθέσεις λιανικής πώλησης προβλέπεται επιδότηση έως 300 ευρώ.