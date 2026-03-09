Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται καθησυχαστική για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, παρά τη διατάραξη εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Μας ανησυχεί πολύ λιγότερο η ασφάλεια του εφοδιασμού από ό,τι οι υψηλές τιμές ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα ενέργειας, ‘Αννα-Καίζα Ιτκόνεν. Όπως ανέφερε, η άμεση επίδραση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις ενεργειακές αγορές παραμένει περιορισμένη βραχυπρόθεσμα, χάρη στη στρατηγική διαφοροποίησης των προμηθειών της ΕΕ. Η Ευρώπη, αν και καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, διαθέτει πλέον διαφοροποιημένες πηγές φυσικού αερίου και πετρελαίου, συνδυάζοντας προμήθειες μέσω αγωγών και LNG από παγκόσμιους προμηθευτές.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Επιτροπής, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ είναι η Νορβηγία μέσω αγωγών και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επιπλέον, τόνισε ότι η ΕΕ δεν εισάγει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από το Ιράν, γεγονός που περιορίζει τον άμεσο αντίκτυπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την κ. Ιτκόνεν, όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου που επαρκούν για 90 ημέρες. «Οι χώρες μέλη πρέπει να ενημερώσουν την Κομισιόν εφόσον αποδεσμεύσουν τα αποθέματα αυτά. Εξ όσων γνωρίζουμε κανένα κράτος μέλος δεν το έχει πράξει μέχρι στιγμής», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά το φυσικο αέριο, η κ. Ιτκόνεν ανέφερε ότι τα στρατηγικά αποθέματα και τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου παραμένουν υψηλά στην ΕΕ και επαρκούν για να καλύψουν το υπόλοιπο του χειμώνα. «Από τη δική μας οπτική γωνία, προς το παρόν η κατάσταση είναι υπό έλεγχο στην Ευρώπη και παραμένει σταθερή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη – μέσω της ειδικής ομάδας εργασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και παραμένει σε συνεχή επαφή με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Εξάλλου, η κ. Ίτκονεν ανέφερε, ότι το θέμα των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου συζητείται σε επίπεδο χωρών της G7 που συνεδριάζει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Όπως είπε, την ερχόμενη Πέμπτη, η ομάδα συντονισμού μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ θα κάνει απολογισμό των αποτελεσμάτων του G7, θα συζητήσει το επίπεδο των εθνικών αποθεμάτων και θα εξετάσει αν χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι διαθέτει εργαλεία που αναπτύχθηκαν μετά την προηγούμενη- πρόσφατη ενεργειακή κρίση, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι απαιτούνται προς το παρόν έκτακτα μέτρα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει αύριο Τρίτη στο Στρασβούργο το «πακέτο ενέργειας για τους πολίτες», το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα εμφανίζουν και τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.