Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του «Κολλεγίου Ασφάλειας» των Ευρωπαίων Επιτρόπων, κατά την οποία εξετάστηκαν οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το έργο της Επιτροπής θα καθοδηγείται από δύο προτεραιότητες: την υποστήριξη των κρατών μελών και την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τις αρνητικές συνέπειες των γεγονότων που εκτυλίσσονται στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή».

Η Επιτροπή προσανατολίζει το έργο της σε συγκεκριμένους τομείς δράσης, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ετοιμότητας και τη διασφάλιση της σταθερότητας.

Ενίσχυση συντονισμού και επιχειρησιακής ετοιμότητας

Όπως επισημαίνεται, «η Επιτροπή εντείνει τη στήριξη των προσπαθειών εκκένωσης και επαναπατρισμού των κρατών μελών, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ».

Παράλληλα, ενισχύεται η παρακολούθηση των κινδύνων διαταραχής των μεταφορών, ιδίως γύρω από το Στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα, με αυξημένο συντονισμό μεταξύ αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και των εθνικών αρχών.

Ενέργεια, ασφάλεια και μετανάστευση

Στον τομέα της ενέργειας, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις τιμές και στον εφοδιασμό. Προγραμματίζεται η σύγκληση ειδικής ομάδας εργασίας για την ενέργεια με τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, με την πρώτη συνεδρίαση να πραγματοποιείται εντός της εβδομάδας.

Όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, η Επιτροπή διατηρεί αυξημένη επαγρύπνηση και συνεργάζεται στενά με την Europol και τα κράτη μέλη για την αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.

Τέλος, στον τομέα της μετανάστευσης, ενισχύεται η ετοιμότητα μέσω εντατικότερης παρακολούθησης των τάσεων και στενότερης συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και τις χώρες εταίρους.