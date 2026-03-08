Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα, καταφέρνοντας να χτίσει μια μικρή διαφορά της τάξεως του 10-6. Οι Πειραιώτες συνέχιζαν να παραμένουν μπροστά στο σκορ φτάνοντας στο 15-9. Οι Ερυθρόλευκοι δεν κατέβασαν ρυθμούς, το αντίθετο, πίεσαν ακόμα περισσότερο και με όπλο το καλό σερβίς και το μπλοκ έφτασαν στο 25-15 και ισοφάρισαν σε 1-1.

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που άρχισε καλύτερα στο τρίτο σετ, αφού προηγήθηκε με 8-4. Οι Θεσσαλονικείς είχαν το προβάδισμα, αλλά ο Ολυμπιακός παρέμενε κοντά και περίμενε την ευκαιρία του, η οποία δεν άργησε να έρθει αφού πέρασε μπροστά με 19-18. Οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν μια ανάσα από το σετ με το 24-21, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν σε 24-24. Από εκεί και πέρα και οι δύο ομάδες είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν το σετ, κάτι που εν τέλει έκανε ο ΠΑΟΚ με το 29-27, για το 2-1.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου σετ οι δύο αντίπαλοι πήγαιναν πόντο-πόντο, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια ουκ ολίγες φορές, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που πήρε μια μικρή διαφορά με το 15-11. Από εκεί και πέρα οι Πειραιώτες δεν αντιμετώπισαν προβλήματα, αύξησαν πολύ την απόστασή τους από τον δικέφαλο και με το 25-15 ισοφάρισαν σε 2-2, στέλνοντας το ματς στο τάικ μπρέικ.

Τρέχοντας ένα επιμέρους 7-3 ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που φάνηκε να πατά καλύτερα στην εκκίνηση του τάι μπρέικ, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε στο 10-5 με πρωταγωνιστή τον Ερνάντεζ. Ο δικέφαλος του βορρά εκμεταλλεύτηκε αυτό το προβάδισμα και με το 15-9 πήρε τη νίκη με το τελικό 3-2.

Η βαθμολογία των ομάδων της πρώτης τετράδας:

1. Παναθηναϊκός 43β. (14 νίκες)

2. ΑΟΝΣ Μίλων 42β. (15 νίκες)

3. ΠΑΟΚ 36β. (14 νίκες)

4. Ολυμπιακός 36β. (11 νίκες)

Τα ζευγάρια των ημιτελικών:

1. Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

2. ΑΟΝΣ Μίλων-ΠΑΟΚ