Σε ένα μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έδωσαν τη δική τους «μάχη», με τους γηπεδούχους να επικρατούν στις λεπτομέρειες με 3-2 σετ στο τάι μπρέικ, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Volleyleague που ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της διοργάνωσης.

Έτσι ο «δικέφαλος του βορρά» τερμάτισε στην τρίτη θέση και με μειονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο Μίλωνα, ενώ οι Πειραιώτες τερμάτισαν στην τέταρτη θέση και θα κοντραριστούν με μειονέκτημα έδρας με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις ομάδες να κάνουν συνεχόμενα κακά σερβίς και να δείχνουν νευρικότητα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια μικρή διαφορά, φτάνοντας στο 10-7, όμως ο Ολυμπιακός παρέμενε κοντά. Οι Ερυθρόλευκοι πλησίασαν στους δύο πόντους με 14-12, αλλά κάπου εκεί οι Θεσσαλονικείς έκαναν ένα επιμέρους 10-2 για να κάνουν το 24-14 και εν τέλει να πάρουν το πρώτο σετ για το 1-0 με το 25-15.

