Σε ένα παιχνίδι, που στιγματίστηκε από την διαιτησία του Μυλωνάκη και το λάθος που έκανε λίγο πριν το τέλος του τρίτου σετ, όταν αντί να γίνει το 20-17 υπέρ του Ολυμπιακού έγινε το 19-19, ο Πανιώνιος Betsson επικράτησε των ερυθρόλευκων με 3-1 σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Θήρας (7/3, 21:00).
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυναμικά το ματς και προηγήθηκε με 3-1. Στη συνέχεια, οι ερυθρόλευκες έχτισαν προβάδισμα (11-8) και ο τεχνικός του Πανιωνίου, Γιουνούς Οτσάλ, κάλεσε τάιμ άουτ βλέποντας τις παίκτριες του Κοβάσεβιτς να ξεφεύγουν στο +4.
Κατόπιν, ο Ολυμπιακός διεύρυνε το προβάδισμά του για το +5 (14-9), με τον τεχνικό των κυανέρυθρων να καλεί νέο τάιμ άουτ για να κάμψει την αντίσταση των Πειραιωτών.
Σε μία συγκλονιστική «μάχη», οι δύο ομάδες πρόσφεραν χορταστικό θέαμα στο δεύτερο σετ. Αρχικά, Πανιώνιος και Ολυμπιακός πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ με διαδοχικές ισοπαλίες (1-1, 3-3, 6-6). Έπειτα ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +3 για το 10-7.
Ωστόσο, στη συνέχεια οι κυανέρυθρες ισοφάρισαν για το 14-14. Κατόπιν, ο Πανιώνιος πέρασε μπροστά για το 19-17. Το δεύτερο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ο Πανιώνιος είχε περισσότερη ψυχραιμία και καλύτερες λύσεις στο φινάλε και ισοφάρισε για το 1-1, με σκορ 25-23.
Το τρίτο σετ άρχισε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία (6-6, 8-8). Ακολούθως ο Πανιώνιος πάτησε γκάζι και προηγήθηκε με 10-8 και ο Κοβάσεβιτς κάλεσε γρήγορα τάιμ άουτ.
Έπειτα, υπήρξε εναλλαγή στο προβάδισμα, με τον Ολυμπιακό να περνάει μπροστά για το 17-15. Η Κόνεο με δύο σερί άσους «έγραψε» το 19-15. Στη συνέχεια ο Ιστορικός μείωσε σε 17-19 και σε εκείνο το σημείο είχαμε δύο αποφάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Μυλωνάκη, που άλλαξαν τα δεδομένα: Αρχικά έδωσε παρεμπόδιση της Στεβάνοβιτς στην Ρίστίσεβιτς (19-18) και στη συνέχεια κόκκινη κάρτα στον προπονητή του Ολυμπιακού, Μπράνκο Κοβάσεβιτς, που σημαίνει πόντος για τον Πανιώνιο, που έκανε το 19-19.
Λίγο αργότερα η ομάδα της Νέας Σμύρνης με κερδισμένο μπλοκ και λάθος στην επίθεση του Ολυμπιακού έκανε το 25-22 και το 2-1.
Στο τελευταίο σετ οι Ερυθρόλευκες πάλεψαν και προηγήθηκαν. Αλλά, ο Πανιώνιος με πρωταγωνίστρια τη Ραχίμοβα, η οποία κέρδισε μπλοκ άουτ ισοφάρισε για το 10-10. Ακολούθησαν διαδοχικές ισοπαλίες και στο τέλος επικράτησε ο Ιστορικός με 25-22.
Τα σετ: 25-19, 23-25, 22-25, 22-25
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Final Four
Ημιτελικοί – 5 Μαρτίου
ΑΟ Θήρας – ΠΑΟΚ 3-0
Πανιώνιος Betsson – Ολυμπιακός 3-1
Τελικός – 7 Μαρτίου
21:00: ΑΟ Θήρας – Πανιώνιος Betsson