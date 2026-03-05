Παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Κύπρο θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Η κυπριακή κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει ότι οι αγώνες που διοργανώνουν οι τοπικές ομοσπονδίες στο νησί δεν θα αναβληθούν, παρά τις ανησυχίες που προκαλεί η κατάσταση στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα οι κυπριακές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο drones κοντά στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι, ενώ η Ελλάδα έχει ενισχύσει την Κύπρο με στρατιωτικές δυνάμεις. Παρά τις ανησυχίες των κατοίκων, οι διοργανωτές επιμένουν ότι οι διεθνείς αγώνες θα γίνουν κανονικά.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων στη Λευκωσία (14-15 Μαρτίου) θα διεξαχθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας 13 αθλητών, ενώ ο ΣΕΓΑΣ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή για πιθανές προσαρμογές.

Παράλληλα, το «Cyprus Grand Prix Skeet–Trap» στη Λεμεσό (7-16 Μαρτίου) θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με τη συμμετοχή της Εθνικής ομάδας σκιτ και κορυφαίων αθλητών όπως η Εμμανουέλα Κατζουράκη, ο Μάκης Μίτας, ο Μπάμπης Χαλκιαδάκης και ο Νίκος Μαυρομμάτης. Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την ασφάλεια των διοργανώσεων.