Η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την ανωτερότητά της στην Euroleague, επικρατώντας με άνεση 88-70 της Μονακό και πλησιάζοντας σε απόσταση… ασφαλείας το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, διατηρώντας τον έλεγχο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Από νωρίς τα τρίποντα και οι συνδυασμοί ΓιάντουνενΜπόλντουιν έδωσαν το προβάδισμα στη Φενέρ, με τη Μονακό να προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά μέσω Μπλόσομγκεϊμ, Χέιζ και Μπάκοτ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στη δεύτερη περίοδο, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ ανέλαβε δράση, ενώ οι Κόλσον και Μπόλντουιν διεύρυναν σταθερά τη διαφορά, φτάνοντας ακόμη και σε διψήφιο προβάδισμα που κράτησαν μέχρι το τέλος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φενέρμπαχτσε δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μονακό, με μεγάλα καλάθια από Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς να «κλειδώνουν» τη νίκη. Η τουρκική ομάδα έδειξε ψυχραιμία και συνοχή στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη που ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητές της για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70.

