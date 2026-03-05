Η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την ανωτερότητά της στην Euroleague, επικρατώντας με άνεση 88-70 της Μονακό και πλησιάζοντας σε απόσταση… ασφαλείας το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, διατηρώντας τον έλεγχο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Από νωρίς τα τρίποντα και οι συνδυασμοί Γιάντουνεν – Μπόλντουιν έδωσαν το προβάδισμα στη Φενέρ, με τη Μονακό να προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά μέσω Μπλόσομγκεϊμ, Χέιζ και Μπάκοτ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Στη δεύτερη περίοδο, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ ανέλαβε δράση, ενώ οι Κόλσον και Μπόλντουιν διεύρυναν σταθερά τη διαφορά, φτάνοντας ακόμη και σε διψήφιο προβάδισμα που κράτησαν μέχρι το τέλος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φενέρμπαχτσε δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Μονακό, με μεγάλα καλάθια από Χόρτον-Τάκερ και Μπιμπέροβιτς να «κλειδώνουν» τη νίκη. Η τουρκική ομάδα έδειξε ψυχραιμία και συνοχή στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη που ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητές της για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 44-36, 66-52, 88-70.