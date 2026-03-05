Ένταση και βίαια επεισόδια σημάδεψαν την αναμέτρηση Κυπέλλου Σερβίας ανάμεσα στη Νόβι Πάζαρ και τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε το παιχνίδι με 2-0. Ωστόσο, τα γεγονότα στις εξέδρες και έξω από το γήπεδο έκλεψαν την προσοχή.

Η ένταση ξεκίνησε από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Οπαδοί εκτόξευσαν φωτοβολίδα από τη μία κερκίδα προς την άλλη. Το περιστατικό ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει προσωρινά τον αγώνα.

Μετά τη λήξη του παιχνιδιού τα επεισόδια συνεχίστηκαν έξω από το γήπεδο. Οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στους γύρω δρόμους.

Troubles at the Serbian Cup match between FK Novi Pazar vs. Crvena Zvezda today! 🇷🇸 pic.twitter.com/OYzHgFEScJ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 5, 2026

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας τα γεγονότα:

«Μετά τα περιστατικά στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Νόβι Πάζαρ και του Ερυθρού Αστέρα, καθώς και μια σειρά παρόμοιων καταστάσεων που έχουν καταγραφεί πρόσφατα σε στάδια σε ολόκληρη τη Σερβία, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία καταδικάζει έντονα τη συμπεριφορά ορισμένων οπαδών και την ολοένα και συχνότερη χρήση φωτοβολίδων.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται εμφανής αύξηση στη χρήση φωτοβολίδων στις εξέδρες, κάτι που σε αρκετές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε τραυματισμούς αστυνομικών, σεκιούριτι και ατόμων που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Σερβίας, Μπράνκο Ραντούικο, ζήτησε έκτακτη συνάντηση με τη διοίκηση της Ένωσης Συλλόγων της Super League και της Πρώτης Λίγκας, προκειμένου να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα που στοχεύουν στην πρόληψη της βίας και στην αύξηση της ασφάλειας στα γήπεδα».