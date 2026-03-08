Πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των «ασπρόμαυρων» και ενημέρωσε άμεσα το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Μετά την ενημέρωση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στα πλάνα του για την αρχική ενδεκάδα.

Έτσι, δόθηκε εντολή στον Μπιάνκο να ανεβάσει ρυθμό στο ζέσταμά του προκειμένου να καλύψει το κενό που άφησε ο Σέρβος εξτρέμ στο αρχικό σχήμα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.