Τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα δανειοληπτών καταδικάζει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας δηλώνοντας έτοιμη να αξιοποιήσει όλα τα μέσα για να αναδείξει το κρίσιμο αυτό θέμα που οδηγεί στην οικονομική καταστροφή πολλές οικογένειες.

Παράλληλα,οι δικηγόροι θα ζητήσουν συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον, με επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής του».

Συγκεκριμένα το θέμα των καταχρηστικών συμπεριφορών και πρακτικών των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων -Fund, βρέθηκε στο επίκεντρο των δικηγόρων λίγες μέρες μετά την απόφαση που εκδόθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (σε διάσκεψη) με βάση την οποία δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι ανώτατοι δικαστές με μεγάλη πλειοψηφία (35 υπερ και 12 κατά) αποφάσισαν ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Τώρα, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την τελευταία συνεδρίαση της «επισημαίνει για μία ακόμη φορά τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους όπως επίσης και σε απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών».

Παράλληλα, η Ολομέλεια, με επιστολή επιστολή της στη Τράπεζα της Ελλάδος κατήγγελλε συγκεκριμένες συμπεριφορές και αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον, με επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής του».

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια των 63 Δικηγορικών Συλλόγων, ζητά «τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για διακανονισμένα, εξοφλημένα και λοιπά δάνεια και ζητά να προσκομίζεται βεβαίωση από την πλατφόρμα αυτή ως διαδικαστική προϋπόθεση για την έναρξη κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων».

Μπροστά στο πρόβλημα που αφορά μεγάλο μέρος της κοινωνίας η Ολομέλεια «θα αναδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο την πραγματική διάσταση του προβλήματος που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί σε οικονομική καταστροφή μεγάλο μέρος της κοινωνίας» και «σε περίπτωση συνέχισης των συμπεριφορών αυτών ή μη λήψης των αναγκαίων μέτρων από την Πολιτεία η Ολομέλεια εξουσιοδοτεί τη συντονιστική επιτροπή να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους στοχευμένες δράσεις» αποκλειστικά για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων – funds.

Την ίδια στιγμή η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσεις, γεγονός που εγείρει και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων».