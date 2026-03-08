Ένα νέο σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τον εκσυγχρονισμό του στόλου αυτοκινήτων.

Η πολιτική αυτή των Βρυξελλών δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα γερασμένα οχήματα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι συγκεντρώσεις ρύπων παραμένουν υψηλές.

Η Ελλάδα, που διαθέτει έναν από τους πιο «γηρασμένους» στόλους στην Ευρώπη – με μέση ηλικία οχημάτων τα 17,3 χρόνια – αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των αλλαγών. Η αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων θεωρείται κρίσιμη, καθώς πολλά από αυτά δεν πληρούν πλέον τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τα κριτήρια για την υποχρεωτική απόσυρση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόσυρση θα αφορά οχήματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ακινησία: Οχήματα που παραμένουν εκτός κυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα θα θεωρούνται απόβλητα και θα οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Τεχνικός έλεγχος: Όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για δύο συνεχόμενα έτη ή απέτυχαν στον έλεγχο χωρίς να επιδιορθωθούν, θα αποσύρονται υποχρεωτικά.

Κόστος επισκευής: Αν η επισκευή σοβαρών βλαβών, όπως κινητήρα ή κιβωτίου ταχυτήτων, υπερβαίνει την αξία του οχήματος, θα προτείνεται η απόσυρσή του.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει εισηγηθεί ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και προβλέπει:

• 2026: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 1.

• 2030: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 2.

• 2034: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 3.

• 2039: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 4.

• 2043: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 5.

• 2050: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 6.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη σταδιακή εξάλειψη των πλέον ρυπογόνων οχημάτων. Παράλληλα, ενθαρρύνει την υιοθέτηση καθαρότερων τεχνολογιών και την ανανέωση του στόλου σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη εποχή μεταφορών.