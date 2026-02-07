Νέο σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων προωθείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τον εκσυγχρονισμό του στόλου αυτοκινήτων. Η πρωτοβουλία δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς τα γερασμένα οχήματα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Ελλάδα, με έναν από τους πιο «γηρασμένους» στόλους στην Ευρώπη και μέση ηλικία οχημάτων τα 17,3 χρόνια, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των αλλαγών. Η αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων θεωρείται κρίσιμη, καθώς μεγάλο μέρος αυτών δεν πληροί πλέον τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τα κριτήρια για την υποχρεωτική απόσυρση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποχρεωτική απόσυρση θα αφορά οχήματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως:

Ακινησία: Οχήματα που παραμένουν εκτός κυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα θα θεωρούνται απόβλητα και θα οδηγούνται προς ανακύκλωση. Τεχνικός έλεγχος: Όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για δύο συνεχόμενα έτη ή απέτυχαν στον έλεγχο χωρίς να επιδιορθωθούν, θα αποσύρονται υποχρεωτικά. Κόστος επισκευής: Αν η επισκευή σοβαρών βλαβών, όπως κινητήρα ή κιβωτίου ταχυτήτων, υπερβαίνει την αξία του οχήματος, θα προτείνεται η απόσυρσή του.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει εισηγηθεί ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και προβλέπει:

2026 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 1.

2030 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 2.

2034 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 3.

2039 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 4.

2043 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 5.

2050: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 6.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη σταδιακή εξάλειψη των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση καθαρότερων τεχνολογιών και την ανανέωση του στόλου σε ολόκληρη την Ευρώπη.