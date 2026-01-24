Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τον εκσυγχρονισμό του στόλου αυτοκινήτων.

Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς τα γερασμένα οχήματα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους πιο «γηρασμένους» στόλους στην Ευρώπη, με μέση ηλικία οχημάτων τα 17,3 χρόνια, γεγονός που την καθιστά κρίσιμη περιοχή για τις αλλαγές και την αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων.

Σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων και τον εκσυγχρονισμό του στόλου αυτοκινήτων. Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική δίνει έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς τα γερασμένα οχήματα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η Ελλάδα, που διαθέτει έναν από τους πιο «γηρασμένους» στόλους στην Ευρώπη – με μέση ηλικία οχημάτων τα 17,3 χρόνια – αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των αλλαγών. Η αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων θεωρείται κρίσιμη, καθώς πολλά από αυτά δεν πληρούν πλέον τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τα κριτήρια για την υποχρεωτική απόσυρση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόσυρση θα αφορά οχήματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως:

Ακινησία: Οχήματα που παραμένουν εκτός κυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα θα θεωρούνται απόβλητα και θα οδηγούνται προς ανακύκλωση. Τεχνικός έλεγχος: Όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για δύο συνεχόμενα έτη ή απέτυχαν στον έλεγχο χωρίς να επιδιορθωθούν, θα αποσύρονται υποχρεωτικά. Κόστος επισκευής: Αν η επισκευή σοβαρών βλαβών, όπως κινητήρα ή κιβωτίου ταχυτήτων, υπερβαίνει την αξία του οχήματος, θα προτείνεται η απόσυρσή του.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει εισηγηθεί ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και προβλέπει:

2026 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 1.

: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 1. 2030 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 2.

: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 2. 2034 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 3.

: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 3. 2039 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 4.

: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 4. 2043 : Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 5.

: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 5. 2050: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 6.

Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στη σταδιακή εξάλειψη των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ενθαρρύνοντας παράλληλα την υιοθέτηση καθαρότερων τεχνολογιών και την ανανέωση του στόλου σε ολόκληρη την Ευρώπη.