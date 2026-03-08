Έτυχε μια διακοπή ρεύματος ή μια απότομη αυξομείωση της τάσης και είδες το ψυγείο, την τηλεόραση ή το πλυντήριο να χαλάει; Μην απελπίζεσαι και, κυρίως, μην τρέξεις αμέσως να τα πετάξεις. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία αποζημίωσης για περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται στο δικό του δίκτυο.

Επειδή ο χρόνος πιέζει και τα «ψιλά γράμματα» είναι πολλά, δες τι πρέπει να κάνεις βήμα-βήμα:

1. Μην το καθυστερείς (Ο κανόνας των 20 ημερών)

Έχεις ακριβώς 20 εργάσιμες ημέρες από τη μέρα που έγινε η ζημιά για να ενημερώσεις τον ΔΕΔΔΗΕ. Κάνε την αίτηση το συντομότερο δυνατόν.

2. Φώναξε ηλεκτρολόγο άμεσα

Χρειάζεσαι έναν επαγγελματία που θα σου υπογράψει ένα χαρτί (βεβαίωση). Αυτό το χαρτί πρέπει να λέει ξεκάθαρα:

Τι έπαθε η συσκευή.

Ότι η ζημιά έγινε από την υπέρταση του δικτύου.

Πόσο κοστίζει η επισκευή ή, αν δεν φτιάχνεται, πόσο κάνει μια καινούργια με τα ίδια χαρακτηριστικά, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της.

3. Κράτα τις συσκευές στο σπίτι

Μπορεί να σου ζητήσουν να τις δουν. Αν τις πας στην ανακύκλωση πριν έρθει ο έλεγχος, χάνεις το δίκιο σου. Άφησέ τις στην άκρη μέχρι να πάρεις το «πράσινο φως».

4. Πότε θα δεις τα χρήματα;

Από τη στιγμή που θα καταθέσεις όλα τα χαρτιά σου, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να σου απαντήσει σε 15 εργάσιμες ημέρες. Αν εγκριθεί το αίτημά σου, τα χρήματα μπαίνουν στον λογαριασμό σου μέσα σε έναν μήνα.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ποσό φτάνει το πολύ μέχρι τα 600 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ