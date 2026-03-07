Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων για μεγαλύτερο όγκο ρωσικού πετρελαίου.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον να εκδώσει απαλλαγή διάρκειας 30 ημερών, επιτρέποντας την πώληση ρωσικού αργού που παραμένει εγκλωβισμένο εν πλω με προορισμό την Ινδία. Ο Μπέσεντ ανέφερε στην εκπομπή «Kudlow» του Fox Business ότι «μπορεί να άρουμε τις κυρώσεις σε περισσότερο ρωσικό πετρέλαιο».

Ο υπουργός τόνισε πως «υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού εν πλω, τα οποία υπόκεινται σε κυρώσεις». Επεσήμανε επίσης ότι με την άρση αυτών των περιορισμών το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να ενισχύσει την προσφορά, προσθέτοντας πως «εξετάζουμε αυτό το ζήτημα».