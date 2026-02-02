Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία κατέληξαν σε νέα «εμπορική συμφωνία» που τίθεται άμεσα σε ισχύ, προβλέποντας μείωση των αμερικανικών δασμών στα ινδικά προϊόντα από 25% σε 18%.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία επήλθε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Μόντι «συμφώνησε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο» και δεσμεύτηκε να προμηθεύεται «περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ και, δυνητικά, από τη Βενεζουέλα».

Όπως υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Ινδία θα μειώσει «στο μηδέν» τους τελωνειακούς δασμούς και το ρυθμιστικό της πλαίσιο, ενώ θα προχωρήσει σε αγορές αμερικανικών προϊόντων – αγροτικών, τεχνολογικών και ενεργειακών – αξίας άνω των 500 δισ. δολαρίων.

Η ενεργειακή διάσταση της συμφωνίας

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη αναλάβει τον έλεγχο της παραγωγής και εμπορίας πετρελαίου της Βενεζουέλας, μετά τη στρατιωτική επέμβαση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η νέα συμφωνία με την Ινδία εντάσσεται στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατηγικής για περιορισμό των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας.

Εδώ και μήνες, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ινδία θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στερώντας από τη Μόσχα κρίσιμα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πέρυσι, είχε επιβάλει δασμούς 25% σε όλα τα ινδικά προϊόντα, ενώ τον Αύγουστο πρόσθεσε ακόμη 25% λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Με τη νέα «συμφωνία», οι επιπρόσθετοι φόροι καταργούνται, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο.

Αντιδράσεις και οικονομικές επιπτώσεις

Ο Μόντι δήλωσε «υπερευχαριστημένος» για τη μείωση των δασμών στο 18%, εκφράζοντας δημόσια ευγνωμοσύνη προς τον Τραμπ. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο Τραμπ, εξ ονόματος 1,4 δισεκ. Ινδών, για αυτήν την υπέροχη ανακοίνωση», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας ότι «όταν δύο μεγάλες οικονομίες και οι δύο μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου συνεργάζονται, επωφελούνται οι λαοί μας».

Ο Ινδός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «η ηγεσία του προέδρου Τραμπ είναι αναγκαία για την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία», διαβεβαιώνοντας πως η χώρα του «στηρίζει πλήρως τις ειρηνευτικές προσπάθειές του».

Μετά την ανακοίνωση, οι μετοχές των ινδικών εταιρειών που είναι εισηγμένες στη Γουόλ Στριτ σημείωσαν άνοδο: η Infosys +3,53%, η Wipro +7%, η HDFC Bank +3,4% και η iShares MSCI India +3,3%.

Η Ινδία και το ρωσικό πετρέλαιο

Η αγορά πετρελαίου από τη Βενεζουέλα αναμένεται να καλύψει μέρος των αναγκών που έως τώρα εξυπηρετούσε το ρωσικό πετρέλαιο. Η Ινδία εξαρτάται σε ποσοστό σχεδόν 90% από εισαγωγές «μαύρου χρυσού», ενώ η στροφή προς φθηνότερο ρωσικό πετρέλαιο είχε συμβάλει στη μείωση του κόστους εισαγωγών μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πρόσφατα, ωστόσο, η Ινδία άρχισε να περιορίζει τις αγορές της από τη Ρωσία: τον Ιανουάριο ανέρχονταν σε περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ενώ προβλέπεται να μειωθούν στα 800.000 βαρέλια την ημέρα έως τον Μάρτιο.