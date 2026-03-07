Αρκετός κόσμος αποφάσισε να παρακολουθήσει από κοντά την «αιώνια» κόντρα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 86-80 και πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δει από κοντά το ντέρμπι.
Μεταξύ αυτών και ο Μπάμπης Κωστούλας, νυν φορ της Μπράιτον και φυσικά πρώην άσος των Πειραιωτών. Πέραν από τον Μεντιλίμπαρ και άλλους παίκτες του Ολυμπιακού, ο Κωστούλας άδραξε την ευκαιρία και παραβρέθηκε στο ΣΕΦ, ελλείψη υποχρεώσεων που έχει με την αγγλική ομάδα.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στα αποδυτήρια των ερυθρολεύκων, όπου και συνομίλησε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media τη φωτογραφία του παίκτη της Μπράιτον με τον coach Μπαρτζώκα, γράφοντας:
«Οι δεσμοί με τον Θρύλο δεν σβήνουν ποτέ.
Μετά το τέλος του ντέρμπι, ο ποδοσφαιριστής της Μπράιτον και πρώην ερυθρόλευκος, Χαράλαμπος Κωστούλας, βρέθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και είχε θερμή συνομιλία με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα».