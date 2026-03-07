Αρκετός κόσμος αποφάσισε να παρακολουθήσει από κοντά την «αιώνια» κόντρα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 86-80 και πλήθος κόσμου βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δει από κοντά το ντέρμπι.

Μεταξύ αυτών και ο Μπάμπης Κωστούλας, νυν φορ της Μπράιτον και φυσικά πρώην άσος των Πειραιωτών. Πέραν από τον Μεντιλίμπαρ και άλλους παίκτες του Ολυμπιακού, ο Κωστούλας άδραξε την ευκαιρία και παραβρέθηκε στο ΣΕΦ, ελλείψη υποχρεώσεων που έχει με την αγγλική ομάδα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στα αποδυτήρια των ερυθρολεύκων, όπου και συνομίλησε με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.