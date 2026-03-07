Στα αμπέλια της Νάουσας «επέστρεψε» ο Γιάννης Μπουτάρης, μέσα από ένα γλυπτό φυσικού μεγέθους που τοποθετήθηκε στο κτήμα του. Η ορειχάλκινη μορφή του, καθισμένη σε παγκάκι, θα καλωσορίζει πλέον τους επισκέπτες του Κτήματος Κυρ-Γιάννη.

Σε ανάρτηση στο Facebook, η εταιρεία Κυρ-Γιάννη σημειώνει: «Ο κυρ-Γιάννης μας, καθισμένος δίπλα στα αμπέλια του στο Κτήμα μας στη Νάουσα. Ήρεμος, ενώ την ίδια στιγμή βάζεις στοίχημα ότι χιλιάδες νέες ιδέες και σχέδια περνάνε από το μυαλό του. Και η κενή θέση δίπλα του μας προσκαλεί να καθίσουμε μαζί του να μοιραστούμε ιστορίες».

Όπως αναφέρεται, το γλυπτό φιλοτέχνησε ο Στέλιος Σάρρος και αποκαλύφθηκε σε εκδήλωση για την κοπή της πίτας της εταιρείας. Παρόντες ήταν ο Στέλλιος, ο Μιχάλης και ο Γιάννης Μπουτάρης (εγγονός), «μπροστά στους ανθρώπους της Κυρ-Γιάννη από τα Κτήματά μας σε Νάουσα και Αμύνταιο», όπως τονίζεται στην ανάρτηση.

Το έργο είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, χυτευμένο στο εργαστήριο των Βαγγέλη και Παναγιώτη Χούνταση, με την επιμέλεια της Νικομάχης Καρακωστάνογλου. Το αποτέλεσμα αποτυπώνει με ρεαλισμό τη χαρακτηριστική φυσιογνωμία και στάση του Γιάννη Μπουτάρη.

«Ο κυρ-Γιάννης είναι πάντα μαζί μας», καταλήγει η ανάρτηση της εταιρείας, αποτυπώνοντας το συναίσθημα των ανθρώπων που συνεργάστηκαν και εμπνεύστηκαν από εκείνον.

Ο Γιάννης Μπουτάρης έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024, σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον χώρο της οινοποιίας όσο και στη δημαρχία της Θεσσαλονίκης.