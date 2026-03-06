Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «χαμένο σε όλα τα επίπεδα» και απέκλεισε το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής, την οποία περιέγραψε ως «χάσιμο χρόνου». Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ ο πόλεμος εισέρχεται στην έβδομη ημέρα του.

Μιλώντας στο NBC News, ο Τραμπ σχολίασε τις δηλώσεις του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την ετοιμότητα του Ιράν για χερσαία επιχείρηση, χαρακτηρίζοντάς τες «άσκοπο σχόλιο». Τόνισε ότι δεν εξετάζει μια τέτοια επιλογή, υπογραμμίζοντας: «Είναι χάσιμο χρόνου. Έχασαν τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν».

Παράλληλα, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει επαρκή μέσα για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις. «Έχουμε τεράστια πυρομαχικά, τα οποία ο κόσμος δεν καταλάβαινε. Έχουμε τα περισσότερα που είχαμε ποτέ. Έχουμε πολλά σε άλλες χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τη «επόμενη μέρα» για το Ιράν, ο Τραμπ επανέλαβε πως θέλει να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση της κατάστασης μετά τον πόλεμο. «Θέλουμε να μπούμε μέσα και να καθαρίσουμε τα πάντα. Δεν θέλουμε κάποιον που θα χρειαστεί 10 χρόνια για να ξαναχτίσει το Ιράν. Θέλουμε να έχουν έναν καλό ηγέτη. Έχουμε μερικούς ανθρώπους που πιστεύω ότι θα κάνουν καλή δουλειά», σημείωσε.

Αν και δεν αποκάλυψε ποιο πρόσωπο έχει στο μυαλό του, ο Τραμπ ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες, λέγοντας: «Τους παρακολουθούμε, ναι».

Σε δηλώσεις του νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τα μέλη του στρατού, της αστυνομίας και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν να καταθέσουν τα όπλα τους, υποσχόμενος «πλήρη ασυλία» εάν εγκαταλείψουν το κυβερνών θεοκρατικό κατεστημένο της χώρας.

«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη της Φρουράς της Ιρανικής Επανάστασης, τον στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα τους», δήλωσε ο Τραμπ. «Τώρα είναι η ώρα να υπερασπιστούμε τον ιρανικό λαό και να βοηθήσουμε στην ανάκτηση της χώρας τους».

Τόνισε ότι όσοι παραδοθούν και καταθέσουν τα όπλα τους θα λάβουν προστασία. «Θα σας δώσουμε ασυλία», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι όσοι αυτομολήσουν θα βρίσκονται «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε απολύτως εγγυημένο θάνατο. Και δεν θέλω να το δω αυτό», είπε.

