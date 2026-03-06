Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνάντηση» με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών της χώρας, οι οποίοι συμφώνησαν να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγή κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο διαδίκτυο, οι εταιρείες δεσμεύτηκαν να τετραπλασιάσουν την παραγωγή τους, ενισχύοντας τις δυνατότητες του αμερικανικού στρατιωτικού οπλοστασίου.

Ο Τραμπ προανήγγειλε ότι θα συναντηθεί εκ νέου με τους προέδρους και διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών αυτών μέσα στους επόμενους δύο μήνες, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος του σχεδίου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι επικεφαλής των BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harrish Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman και Raytheon, με αντικείμενο τη συνεργασία για την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας των Ηνωμένων Πολιτειών.