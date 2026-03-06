Ο Μπεν Στίλερ εξέφρασε δημόσια την έντονη αντίθεσή του απέναντι στην πολεμική και πολιτική προπαγάνδα του Λευκού Οίκου, ζητώντας να αφαιρεθεί από κυβερνητικό βίντεο απόσπασμα της ταινίας «Τροπική Καταιγίδα». Το βίντεο, που παρουσιάζει κολάζ από γνωστές κινηματογραφικές επιτυχίες, προβάλλει το μήνυμα της «δικαιοσύνης με τον αμερικανικό τρόπο».

Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter), ο γνωστός Αμερικανός κωμικός κάλεσε τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το ολιγόδευτερο απόσπασμα από την ταινία «Τροπική Καταιγίδα». Όπως τόνισε, οι παραγωγοί –μεταξύ των οποίων και ο ίδιος– δεν έδωσαν άδεια χρήσης και δεν επιθυμούν να συνδεθεί το έργο τους με την προπαγανδιστική καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ. «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

Το βίντεο του Λευκού Οίκου φέρει τη λεζάντα «Justice the American way» και περιλαμβάνει σκηνές από δημοφιλείς ταινίες όπως «Braveheart», «Top Gun», «Superman», «Transformers», «Iron Man 2», «Star Wars: The Last Jedi» και «Tropic Thunder», καθώς και αποσπάσματα από τις σειρές «Breaking Bad» και «Better Call Saul».

Η πρακτική της χρήσης κινηματογραφικού ή μουσικού υλικού χωρίς άδεια έχει προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις. Πολλοί καλλιτέχνες καταγγέλλουν ότι τα έργα τους αξιοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς χωρίς τη συναίνεσή τους, γεγονός που εγείρει ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας.

Το περιεχόμενο του βίντεο

Το κυβερνητικό βίντεο ξεκινά με σκηνή από το «Iron Man 2», όπου ο χαρακτήρας του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Τόνι Σταρκ, εμφανίζεται πρώτος σε μια σειρά υπερηρώων. «Ξύπνα, ο μπαμπάς έρχεται σπίτι» λέει, ενεργοποιώντας τον υπολογιστή του με ένα χτύπημα των χεριών.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται ο Ράσελ Κρόου στον «Μονομάχο» και ο Μελ Γκίμπσον στο «Braveheart», αναπαριστώντας μάχες ενάντια στο κακό. Το μοντάζ συνδυάζει τις κινηματογραφικές σκηνές με εικόνες από τα στρατιωτικά χτυπήματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ακόμη και με πλάνα του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τη φράση «τέλεια νίκη», εμπνευσμένη από τη σειρά «Mortal Kombat», συνοδευόμενη από τη λεζάντα «Ο Λευκός Οίκος».

Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Η τοποθέτηση του Μπεν Στίλερ απέσπασε πλήθος θετικών σχολίων στο Χ, ωστόσο προκάλεσε και αντιδράσεις. Κάποιοι χρήστες έσπευσαν να του υπενθυμίσουν τη φωτογραφία του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι το 2002, όταν ο ηθοποιός είχε επισκεφθεί το Κίεβο για να εκφράσει τη στήριξή του στον αγώνα των Ουκρανών.