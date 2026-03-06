Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη μεταξύ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, με τη συμμετοχή ηγετών χωρών της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του Αντόνιο Κόστα, η συνάντηση πραγματοποιείται «υπό το πρίσμα της ραγδαίως εξελισσόμενης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή». Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων, η αξιολόγηση των εξελίξεων από τους ηγέτες της περιοχής και η διερεύνηση πιθανών μορφών στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, με σκοπό τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης.